গণমাধ্যম কমিশন গঠনে ‘পরামর্শক কমিটি’ করার সিদ্ধান্ত

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সম্পাদক পরিষদের বৈঠক
গণমাধ্যম কমিশন করার লক্ষ্যে একটি পরামর্শক কমিটি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। আজ রোববার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সম্পাদক পরিষদের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিষদের সভাপতি নিউএজ সম্পাদক নুরুল কবির।
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে নুরুল কবির সাংবাদিকদের বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হয়েছে। গণমাধ্যম নিয়ে আইন–কানুনের মধ্যে যে অগণতান্ত্রিকতার অংশগুলো আছে, সেগুলো সম্পর্কে আমরা তাঁকে অবহিত করেছি। অনেক বিষয় পর্যালোচনার বিষয়ে তিনি সম্মত হয়েছেন।
সম্পাদক নুরুল কবির বলেন, বাংলাদেশে একটা গণতান্ত্রিক ‘মিডিয়া রেজিম’ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সমন্বয়ে একটা পরামর্শক কমিটি করা। জুন মাস ধরে কাজ করে জুলাইয়ের মধ্যে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করে, তার আলোকে একটি ‘গণতন্ত্রপরায়ণ আইন’ তৈরি করতে পরিষদ সম্মত হয়েছে।
পরিষদের সভাপতি বলেন, “অন্য যে সমস্ত নানান ত্রুটি বিচ্যুতি ‘প্র্যাকটিসের’ মধ্যে আছে, সেগুলো থেকে কীভাবে বেরিয়ে আসা যায় এবং সেখানে সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক আচরণ করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পাদকগণ তাদের সঙ্গে এনগেইজ থাকবে...এটা আমরা কথা দিয়েছি। ওনারাও (সরকার) এটাকে স্বাগত জানিয়েছেন।”
সম্পাদক নুরুল কবির আরও বলেন, ‘অপপ্রচার ও অপ তথ্য থেকে বেরিয়ে এসে পুরো গণমাধ্যম জগতের একটা গ্রহণযোগ্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, নির্ভরতা; এর ওপর জনগণের কাছে তথ্যগত বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করবার জন্য যে সমস্ত নানান বাধা বিপত্তি আছে, সেগুলোকে দূর করবার জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করবার একটা ঐকমত্য আমাদের রয়েছে। সম্পাদক পরিষদ বলেছে, গণমাধ্যম কমিশন গঠনের লক্ষ্যে যে কমিটি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে, এই কমিটি অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রতিবেদন দেবে।’
এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে প্রেস কাউন্সিলকে শক্তিশালীকরণ, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার, সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের বকেয়া পরিশোধ ও সংবাদপত্রের ডিক্লারেশনের বিদ্যমান শর্তাবলির সময়োপযোগী করা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, সাংবাদিকদের পেশাগত নিরাপত্তা এবং সংবাদপত্র শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বলেও জানান সম্পাদক পরিষদের সভাপতি।
সম্পাদক পরিষদের সদস্য হিসেবে আরও যারা বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন, তারা হলেন—প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, মানবজমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস সম্পাদক শামসুল হক জাহিদ, দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দিন, সুপ্রভাত বাংলাদেশ সম্পাদক রুশো মাহমুদ, করতোয়া সম্পাদক মো. মোজাম্মেল হক ও বণিক বার্তা সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ।
এ ছাড়া বৈঠকে সরকারের তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন, প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সালেহ শিবলী ও অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন উপস্থিত ছিলেন।
মোবাইল ইন্টারনেট প্রবৃদ্ধি বাড়লেও এখনো ব্যবহারগত বৈষম্য বা ‘ইউসেজ গ্যাপ’ বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। ডিভাইসের উচ্চ মূল্য, ডিজিটাল দক্ষতার অভাব, নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং প্রাসঙ্গিক কনটেন্টের সীমাবদ্ধতা এখনো ইন্টারনেট ব্যবহারের বড় বাধা...২০ মিনিট আগে
আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে সড়কপথে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে সারা দেশে মোবাইল কোর্টের সংখ্যা ২৫ থেকে বাড়িয়ে ৬৯টি করার ঘোষণা দিয়েছেন সড়ক পরিবহন, সেতু ও নৌ পরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, যাত্রী হয়রানি ও ফিটনেসবিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারির কথাও জানান তিনি।২৯ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা একটা তালিকা দিয়েছি। সেখানে আমরা বলেছি যে প্রায় ২৮২ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের মামলা হচ্ছে। তার মধ্যে ৯৪ জন হত্যা মামলার আসামি, সেটা আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে বলেছি। এই তালিকাটা যে একদম সম্পূর্ণ তা বলব না, অসম্পূর্ণ থাকতে পারে।২৯ মিনিট আগে
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে মেঘনা নদীর তীব্র ভাঙন রোধে দ্রুত আপদকালীন জিও ব্যাগ স্থাপনের মাধ্যমে জরুরি কাজ শুরু করার ঘোষণা দিয়েছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি। তিনি জানিয়েছেন, আগামী অর্থবছর থেকেই ভাঙন প্রতিরোধে স্থায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। পরিদর্শনকালে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত...৩২ মিনিট আগে