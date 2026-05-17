প্রধানমন্ত্রীর কাছে মামলার শিকার ২৮২ সাংবাদিকের তালিকা দিল সম্পাদক পরিষদ

গণমাধ্যম কমিশন গঠনের লক্ষ্যে সম্পাদক পরিষদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পাশাপাশি সম্পাদক পরিষদের পক্ষ থেকে হত্যাসহ বিভিন্ন মামলার শিকার ২৮২ জন সাংবাদিকের তালিকা দেওয়া হয়েছে। আজ রোববার সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান সম্পাদক পরিষদের সদস্য ও ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহ্ফুজ আনাম।
সম্পাদক মাহ্ফুজ আনাম সাংবাদিকদের বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা একটা তালিকা দিয়েছি। সেখানে আমরা বলেছি যে প্রায় ২৮২ জন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের মামলা হচ্ছে। তার মধ্যে ৯৪ জন হত্যা মামলার আসামি, সেটা আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে বলেছি।’
পরিষদের এ সদস্য বলেন, ‘আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে সেই তালিকা দিয়েছি এবং এই তালিকাটা যে একদম সম্পূর্ণ তা বলব না, অসম্পূর্ণ থাকতে পারে। কিন্তু আমরা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী সেটা গ্রহণ করেছেন এবং তথ্যমন্ত্রীকে বলেছেন এবং এ ব্যাপারে ওনারা একটা উদ্যোগ নেবেন।’
মাহ্ফুজ আনাম বলেন, ‘আমরা খুব দৃঢ়ভাবে বলেছি যে এই সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা এবং এত ধরনের মামলা এটা গণতান্ত্রিক দেশের পরিবেশের জন্য ভালো নয়। এই সরকারের ভাবমূর্তির জন্যও ভালো নয়।’
এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী কি বলেছেন, এমন প্রশ্নের জবাবে ডেইলি স্টার সম্পাদক বলেন, ‘উনি (প্রধানমন্ত্রী) এটা খুবই আন্তরিকতাভাবে নিয়েছেন এবং আন্তরিকতার সঙ্গে উনি এটা গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে ওনারা পরীক্ষা করবেন এবং এই ব্যাপারে ওনারা আগ্রহী।’
এ দিকে বৈঠকে গণমাধ্যম কমিশন করার লক্ষ্যে একটি ‘পরামর্শক কমিটি’ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নিউএজ সম্পাদক নুরুল কবির।
সম্পাদক পরিষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন—সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নিউএজ সম্পাদক নুরুল কবির, সাধারণ সম্পাদক ও বণিক বার্তা সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ, প্রথম আলো সম্পাদক মতিউর রহমান, ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহ্ফুজ আনাম, মানবজমিন সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরী, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস সম্পাদক শামসুল হক জাহিদ, দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দিন, সুপ্রভাত বাংলাদেশ সম্পাদক রুশো মাহমুদ, করতোয়া সম্পাদক মো. মোজাম্মেল হক।
অন্যদিকে সরকারের পক্ষ থেকে তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন, প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সালেহ শিবলী ও অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন উপস্থিত ছিলেন।
মোবাইল ইন্টারনেট প্রবৃদ্ধি বাড়লেও এখনো ব্যবহারগত বৈষম্য বা ‘ইউসেজ গ্যাপ’ বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। ডিভাইসের উচ্চ মূল্য, ডিজিটাল দক্ষতার অভাব, নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং প্রাসঙ্গিক কনটেন্টের সীমাবদ্ধতা এখনো ইন্টারনেট ব্যবহারের বড় বাধা...১৯ মিনিট আগে
আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে সড়কপথে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে সারা দেশে মোবাইল কোর্টের সংখ্যা ২৫ থেকে বাড়িয়ে ৬৯টি করার ঘোষণা দিয়েছেন সড়ক পরিবহন, সেতু ও নৌ পরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। অতিরিক্ত ভাড়া আদায়, যাত্রী হয়রানি ও ফিটনেসবিহীন যানবাহনের বিরুদ্ধে কঠোর নজরদারির কথাও জানান তিনি।২৮ মিনিট আগে
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে মেঘনা নদীর তীব্র ভাঙন রোধে দ্রুত আপদকালীন জিও ব্যাগ স্থাপনের মাধ্যমে জরুরি কাজ শুরু করার ঘোষণা দিয়েছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি। তিনি জানিয়েছেন, আগামী অর্থবছর থেকেই ভাঙন প্রতিরোধে স্থায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। পরিদর্শনকালে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত...৩২ মিনিট আগে
বাংলাদেশে একটা গণতান্ত্রিক ‘মিডিয়া রেজিম’ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সমন্বয়ে একটা পরামর্শক কমিটি করা। জুন মাস ধরে কাজ করে জুলাইয়ের মধ্যে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করে, তার আলোকে একটি ‘গণতন্ত্রপরায়ণ আইন’ তৈরি করতে পরিষদ সম্মত হয়েছে...৩৩ মিনিট আগে