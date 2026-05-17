Ajker Patrika
জাতীয়

মেঘনার ভাঙন রোধে স্থায়ী প্রকল্প, দ্রুত জরুরি কাজ শুরু: পানিসম্পদমন্ত্রী

সুবর্ণচর (নোয়াখালী) প্রতিনিধি: 
আপডেট : ১৭ মে ২০২৬, ২২: ২৮
মেঘনার ভাঙন রোধে স্থায়ী প্রকল্প, দ্রুত জরুরি কাজ শুরু: পানিসম্পদমন্ত্রী
নোয়াখালীর সুবর্ণচরে পানি সম্পদ মন্ত্রী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর সুবর্ণচরে মেঘনা নদীর তীব্র ভাঙন রোধে স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন পানি সম্পদ মন্ত্রী শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি। তিনি জানিয়েছেন, আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় দ্রুত জিও ব্যাগ স্থাপনের মাধ্যমে জরুরি কাজ শুরু করা হবে। পাশাপাশি আগামী অর্থবছর থেকে স্থায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। আজ রোববার (১৭ মে) দুপুরে সুবর্ণচরের মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের কাটাখালি বাজার ও আশপাশের ভাঙনকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। এ সময় তিনি ভাঙনের ভয়াবহ চিত্র প্রত্যক্ষ করেন এবং স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন।

তিনি বলেন, “চোখের সামনেই মানুষের বসতভিটা, বাজার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। জনগণের জানমাল রক্ষা করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।” তিনি আরও জানান, বর্ষা মৌসুমের আগে দ্রুত ভাঙন প্রতিরোধে ‘ইমার্জেন্সি ওয়ার্ক’ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং আরও কয়েকটি পয়েন্টে জরুরি কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, সুবর্ণচরের ভাঙনপ্রবণ এলাকায় টেকসই বাঁধ নির্মাণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। স্টাডি রিপোর্ট সম্পন্ন হওয়ার পর আগামী অর্থবছরের মধ্যেই স্থায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হবে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই বিভিন্ন খাতে উন্নয়ন ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজ চলছে। স্থানীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ শাহজাহানও দীর্ঘদিন ধরে এলাকার উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

পরিদর্শনকালে স্থানীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ শাহজাহান, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

নোয়াখালীসুবর্ণচরজরুরি সেবানদীভাঙনমন্ত্রীমেঘনা নদীপানিসম্পদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

বছরের পর বছর দলবদ্ধ ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল, বিচার না পেয়ে দুই বোনের আত্মহত্যা

ইরানের নতুন রণকৌশল: হরমুজের তলদেশ নিয়ে মাস্টারপ্ল্যান

জেরুজালেমের কাছে বিশাল বিস্ফোরণ, ইসরায়েল বলছে ‘পূর্বপরিকল্পিত পরীক্ষা’

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

বিনা খরচে কারিনা কায়সারের মরদেহ দেশে আনছে ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

ওমানে ৪ ভাইয়ের মৃত্যু: মাকে বাঁচাতে ফটকে তালা একমাত্র জীবিত ছেলের

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

‘আজকে পুলিশ মেরে ভাত খাব’

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

সম্পর্কিত

দেশে এমএফএস অ্যাকাউন্ট ২৪ কোটি, লেনদেন দেড় ট্রিলিয়নের বেশি

দেশে এমএফএস অ্যাকাউন্ট ২৪ কোটি, লেনদেন দেড় ট্রিলিয়নের বেশি

ঈদযাত্রায় মোবাইল কোর্ট বাড়ছে ৬৯টি, অতিরিক্ত ভাড়ায় কঠোর নজরদারি: সেতুমন্ত্রী

ঈদযাত্রায় মোবাইল কোর্ট বাড়ছে ৬৯টি, অতিরিক্ত ভাড়ায় কঠোর নজরদারি: সেতুমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রীর কাছে মামলার শিকার ২৮২ সাংবাদিকের তালিকা দিল সম্পাদক পরিষদ

প্রধানমন্ত্রীর কাছে মামলার শিকার ২৮২ সাংবাদিকের তালিকা দিল সম্পাদক পরিষদ

গণমাধ্যম কমিশন গঠনে ‘পরামর্শক কমিটি’ করার সিদ্ধান্ত

গণমাধ্যম কমিশন গঠনে ‘পরামর্শক কমিটি’ করার সিদ্ধান্ত