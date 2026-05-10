মানবতাবিরোধী অপরাধ: নানক–তাপসসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন, সাক্ষ্য গ্রহণ ৮ জুন

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে রাজধানীর ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুর এলাকায় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপসসহ ২৮ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। আসামিদের বিরুদ্ধে ৯ জনকে হত্যার তিনটি অভিযোগ আনা হয়।
আজ রোববার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই অভিযোগ গঠন করেন। সে সঙ্গে আগামী ৮ জুন এই মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের সূচনা বক্তব্য উপস্থাপন ও সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য দিন ধার্য করা হয়েছে।
২৮ আসামির মধ্যে জাহাঙ্গীর কবির নানক, ফজলে নূর তাপসসহ ২৪ জন পলাতক রয়েছেন। আর গ্রেপ্তার আছেন নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা নাঈমুল হাসান রাসেলসহ চারজন। সকালে কারাগার থেকে তাঁদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।
আদালতে উপস্থিত আসামিরা হলেন ছাত্রলীগের মোহাম্মদপুর থানা শাখা সভাপতি নাঈমুল হাসান রাসেল, সহসভাপতি সাজ্জাদ হোসেন, ওমর ফারুক ও ফজলে রাব্বি।
এজলাসে থাকা চার আসামি অভিযোগ স্বীকার করেন কি না, জানতে চান ট্রাইব্যুনাল। জবাবে আসামিরা নিজেদের নির্দোষ দাবি করে ন্যায়বিচার চান। পরে শুনানি শেষে অভিযোগ গঠনের আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল।
হত্যাসহ পৃথক ১০ মামলায় নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভীর জামিন বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা পৃথক পাঁচটি লিভ টু আপিল খারিজ করে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে অপর পাঁচ মামলায় আইভীর জামিন স্থগিতের আদেশ...৩৯ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, পুলিশ কোনো রাজনৈতিক দলের অনুগত হবে না; বরং প্রচলিত আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। আজ রোববার ‘পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬’ উপলক্ষে রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইনস মিলনায়তনে আয়োজিত ‘কল্যাণ প্যারেডে’ প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৩ অনুযায়ী ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন ও সময়মতো নবায়ন বাধ্যতামূলক। নিবন্ধন ছাড়া কিংবা মেয়াদোত্তীর্ণ সনদে ব্যবসা পরিচালনা বেআইনি। অথচ সাম্প্রতিক সময়ে অনেক প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন নবায়ন ছাড়াই ব্যবসা পরিচালনা করছে এবং গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা ও হয়রানি...২ ঘণ্টা আগে
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, পুলিশ বাহিনীকে একটি জনকল্যাণমুখী ও আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের আর্থিক সংগতি ও সক্ষমতা বিবেচনায় তাদের যৌক্তিক দাবিসমূহ পূরণ করা হবে।২ ঘণ্টা আগে