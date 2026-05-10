মেয়াদোত্তীর্ণ ও অনিবন্ধিত এজেন্সির সঙ্গে আর্থিক লেনদেন না করার পরামর্শ

মানবপাচার ইস্যুতে মন্ত্রণালয়ের সতর্কবার্তা:
মানবপাচার ও বিদেশে কর্মী পাঠানোর নামে প্রতারণার ঘটনায় ট্রাভেল এজেন্সিগুলোর কার্যক্রম নিয়ে জরুরি সতর্কবার্তা জারি করেছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। বিশেষ করে ‘ড্রিম হোম ট্রাভেলস’ নামের একটি এজেন্সির বিরুদ্ধে মানবপাচারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।
আজ রোববার জারি করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে মন্ত্রণালয় জানায়, মানবপাচারের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানটির নাম ‘DREAM HOME TRAVELS’। এটি ‘Dream Home Travels and Tours Limited’ নয়। গত বছরের ২৮ জানুয়ারি একটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত ‘রাশিয়ায় যুদ্ধে আট বাংলাদেশি’ শীর্ষক সংবাদের পর বিষয়টি তদন্ত করে মন্ত্রণালয়।
তদন্তে জানা যায়, ‘DREAM HOME TRAVELS’ নামে পরিচালিত ট্রাভেল এজেন্সিটির (সনদ নম্বর-০০১২০২১) নিবন্ধনের মেয়াদ ২০২১ সালের ৩ এপ্রিল শেষ হয়ে গেছে। এরপরও প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।
মন্ত্রণালয় জানায়, বাংলাদেশ ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৩ অনুযায়ী ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন ও সময়মতো নবায়ন বাধ্যতামূলক। নিবন্ধন ছাড়া কিংবা মেয়াদোত্তীর্ণ সনদে ব্যবসা পরিচালনা বেআইনি। অথচ সাম্প্রতিক সময়ে অনেক প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন নবায়ন ছাড়াই ব্যবসা পরিচালনা করছে এবং গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণা ও হয়রানির অভিযোগ উঠছে।
এ অবস্থায় ভ্রমণকারী ও বিদেশগামী কর্মীদের অনিবন্ধিত বা মেয়াদোত্তীর্ণ ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেন না করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, টিকিট বা ট্যুর প্যাকেজ কেনার আগে সংশ্লিষ্ট ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন ও নবায়ন তথ্য অনলাইনে যাচাই করা উচিত। এ জন্য সরকার পরিচালিত ট্রাভেল এজেন্সি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে নিবন্ধিত তথ্য দেখা যাবে।
মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, মানবপাচার ও বিদেশে চাকরির নামে প্রতারণা রোধে নিবন্ধিত এজেন্সির মাধ্যমে ভ্রমণ ও বিদেশ গমন নিশ্চিত করা জরুরি। একই সঙ্গে এসব অনিয়মে জড়িত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে রাজধানীর ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুর এলাকায় সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপসসহ ২৮ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।৩৩ মিনিট আগে
হত্যাসহ পৃথক ১০ মামলায় নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভীর জামিন বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা পৃথক পাঁচটি লিভ টু আপিল খারিজ করে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ আদেশ দেন। একই সঙ্গে অপর পাঁচ মামলায় আইভীর জামিন স্থগিতের আদেশ...৩৯ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, পুলিশ কোনো রাজনৈতিক দলের অনুগত হবে না; বরং প্রচলিত আইন অনুযায়ী পরিচালিত হবে। আজ রোববার ‘পুলিশ সপ্তাহ ২০২৬’ উপলক্ষে রাজধানীর রাজারবাগ পুলিশ লাইনস মিলনায়তনে আয়োজিত ‘কল্যাণ প্যারেডে’ প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন।১ ঘণ্টা আগে
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, পুলিশ বাহিনীকে একটি জনকল্যাণমুখী ও আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের আর্থিক সংগতি ও সক্ষমতা বিবেচনায় তাদের যৌক্তিক দাবিসমূহ পূরণ করা হবে।২ ঘণ্টা আগে