Ajker Patrika
> জাতীয়

গুলশানের ভোটার হলেন ড. ইউনূস

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৯: ১৯
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। ফাইল ছবি
প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। ফাইল ছবি

রাজধানীর গুলশান এলাকার ভোটার হয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। মিরপুর থেকে ভোটার এলাকা পরিবর্তন করে তিনি গুলশান এলাকায় করেছেন।

আজ রোববার নির্বাচন কমিশন (ইসি) সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

ইসি সূত্র বলছে, প্রধান উপদেষ্টার ঠিকানা আগে রাজধানীর মিরপুরে গ্রামীণ ব্যাংক কমপ্লেক্স ছিল। এটি পরিবর্তন করে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের একটি ঠিকানায় নেওয়া হয়েছে, যা গুলশান-২-এর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর স্থায়ী ঠিকানা চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে।

সূত্রটি জানায়, ঠিকানা পরিবর্তন নিয়ে প্রধান উপদেষ্টা গত ফেব্রুয়ারিতে আবেদন করলে তা অনুমোদন করেন জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীর।

নিয়ম অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তি যে এলাকার ভোটার হন, সেই এলাকাতে তিনি ভোট দেন। সে হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা গুলশান এলাকায় ভোট দেবেন। এলাকাটি ঢাকা-১৭ আসনের অন্তর্গত।

বিষয়:

গুলশানড. মুহাম্মদ ইউনূসভোটারপ্রধান উপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব এহসানুল হক

লন্ডনে ইলিয়াস কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা করে চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়েছিলেন রোজিনা

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

গাজায় অবস্থান পুনরুদ্ধার করছে হামাস, ইসরায়েলপন্থীদের দিচ্ছে শাস্তি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

ট্রাম্পে আস্থা: গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে হামাস কি জুয়া খেলছে

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

নির্বাচনে মাঠ প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতের দায়িত্ব নিয়েছি: নতুন জনপ্রশাসনসচিব

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

যুক্তরাষ্ট্র ছাড়ছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ দম্পতি অভিজিৎ ও দুফলো

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

সম্পর্কিত

গুলশানের ভোটার হলেন ড. ইউনূস

গুলশানের ভোটার হলেন ড. ইউনূস

‘আটক রাখা হয়েছে’ আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ বলেননি—সেনা হেফাজতে থাকা আসামিদের প্রসঙ্গে চিফ প্রসিকিউটর

‘আটক রাখা হয়েছে’ আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ বলেননি—সেনা হেফাজতে থাকা আসামিদের প্রসঙ্গে চিফ প্রসিকিউটর

৪৮তম বিশেষ বিসিএসে উত্তীর্ণ ২ হাজার চিকিৎসককে দ্রুত নিয়োগের দাবি

৪৮তম বিশেষ বিসিএসে উত্তীর্ণ ২ হাজার চিকিৎসককে দ্রুত নিয়োগের দাবি

শেখ হাসিনার মামলার যুক্তিতর্ক সরাসরি সম্প্রচারকালে ফেসবুক পেজে সাইবার হামলা: চিফ প্রসিকিউটর

শেখ হাসিনার মামলার যুক্তিতর্ক সরাসরি সম্প্রচারকালে ফেসবুক পেজে সাইবার হামলা: চিফ প্রসিকিউটর