Ajker Patrika
জেনে নিন

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর সাহায্যে অর্থভাগ্য খুলবে, তাই ভক্তি বাড়ান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আজকের রাশিফল: স্ত্রীর সাহায্যে অর্থভাগ্য খুলবে, তাই ভক্তি বাড়ান

মেষ

আজ আপনার শরীরে প্রচুর এনার্জি থাকবে, কিন্তু সেই এনার্জি অফিসের কাজে না লাগিয়ে বিরিয়ানির দোকান খুঁজতে বেশি খরচ করবেন। ব্যবসায় উন্নতির যোগ আছে, তবে চোর থেকে সাবধান! বিশেষ করে অফিসের কলম বা সহকর্মীর টিফিন চুরির অপবাদ যেন আপনার ঘাড়ে না আসে। সঙ্গীর সাথে ঝগড়া হতে পারে যে কেন আপনি একা একা রেস্টুরেন্টে খেয়েছেন। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে—বেশি এনার্জি দেখাতে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে যাবেন না, কোমর ভেঙে যেতে পারে। লটারি কাটতে পারেন, তবে টিকিটটা যেন নিজের পকেটে থাকে, অন্যের পকেটে নয়।

বৃষ

গ্রহ বলছে আজ আপনার ব্যক্তিত্ব হবে অনেকটা 'রসগোল্লার' মতো—বাইরে শক্ত (একগুঁয়ে) আর ভেতরে মিষ্টি। ব্যবসায় ভালো সুযোগ আসবে, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে বেশি সময় নষ্ট করলে সুযোগটা পাশের বাড়ির পচা কাকা ছিনিয়ে নিতে পারে। বাড়িতে অতিথির ঢল নামতে পারে। তবে মনে রাখবেন, বেশি আতিথেয়তা করতে গিয়ে নিজের রাতের খাবারটা যেন অন্যের মুখে তুলে দিতে না হয়। জিম করার কথা ভাবলেও আজ আপনার মন শুধু ঘুমাতেই চাইবে।

মিথুন

আপনার মুখের কথায় আজ আইসক্রিমও গলে যেতে পারে! কথা দিয়ে আজ আপনি বিশ্ব জয় করবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হবে, কিন্তু বস কি তাতে প্রমোশন দেবে? সন্দেহ আছে। আজ পকেটে টান পড়তে পারে কারণ অনলাইনে দরকারি জিনিসের চেয়ে অদরকারি জিনিস বেশি কিনবেন। প্রিয়জনের সাথে বেশি কথা বলতে গিয়ে নিজের ফোনের চার্জ শেষ করবেন না। ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করুন, নয়তো আপনার রাগ দেখে পাড়ার কুকুরও ভয় পেতে পারে। আজ তাড়াহুড়ো করে কোনো কাগজে সই করবেন না, এমনকি ইলেকট্রিক বিলেও নয়!

কর্কট

আপনি আজ বড্ড ইমোশনাল। রাস্তায় কোনো পুতুলকেও কাঁদতে দেখলে আপনার চোখে পানি চলে আসতে পারে। ব্যবসার জন্য ঋণ নিতে হতে পারে, কিন্তু সেই টাকায় আবার শপিং করতে যাবেন না যেন! বন্ধুদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে, তবে খেয়াল রাখবেন তারা যেন আপনার মানিব্যাগ থেকেও হাত সাফাই না করে। আজ সঙ্গীর কাছে বেশি আদর পাওয়ার যোগ। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজ পুরনো ব্যথার জাগরণ হতে পারে, যা আসলে আপনার অলসতার বাহানাও হতে পারে। ইতিবাচক থাকুন, আয়নার দিকে তাকিয়ে একবার হাসুন (লোকে পাগল ভাবলে পাত্তা দেবেন না)।

সিংহ

আজ আপনার মেজাজ থাকবে রাজার মতো, কিন্তু পকেট থাকতে পারে প্রজার মতো! আপনি আজ সবাইকে অর্ডার দিতে পছন্দ করবেন। বড় অংকের টাকা হাতে আসার যোগ আছে, কিন্তু আসার আগেই খরচের লিস্টি বানিয়ে বসবেন না। রাস্তায় ট্যাক্সির বদলে হাঁটার চেষ্টা করুন, সেভিংস হবে। পথেঘাটে সাবধান, বিশেষ করে অটোওয়ালারা আজ আপনার সাথে ঝগড়া করতে পারে। নেশায় আসক্তি বাড়তে পারে—তা সে চা হোক বা ফেসবুকের রিলস! গুরুজনের কথা শুনুন, বিশেষ করে যখন তারা বলবে 'টাকাটা জমিয়ে রাখো।'

কন্যা

অন্যের উপকার করতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনার মাস্টার আজ আপনি। পরোপকার করতে গিয়ে নিজের সর্বনাশ করবেন না। ব্যবসায় সম্প্রসারণের সুযোগ আছে, কিন্তু 'শেয়ার বাজার' নিয়ে বেশি পণ্ডিতি করতে যাবেন না। অন্যের গ্যারান্টার হওয়ার আগে দশবার ভাবুন। স্ত্রীর সাথে তাল মিলিয়ে চলুন, নয়তো রাতের ডিনার কপালে নাও জুটতে পারে। পেটের সমস্যা হতে পারে, তাই 'উড়াধুরা' খাবার এড়িয়ে চলুন। ধর্ম আলোচনায় শান্তি পাবেন, তবে মোবাইলটা সাইলেন্ট করে রাখবেন।

তুলা

আজ নিজেই নিজের বস! চারদিকে আপনার জয়জয়কার। লোকে আপনার কাছে আসবে সেলফি তুলতে নয়, বুদ্ধি নিতে। পদ ও মর্যাদা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে। তবে বেশি বুদ্ধি দিতে গিয়ে নিজের বসের সাথে তর্কে জড়াবেন না। প্রেমজীবনে মাধুর্য বজায় থাকবে, তবে সেটা টিকিয়ে রাখতে হলে অন্তত একটা ক্যাডবেরি তো কিনতেই হবে। শরীর ভালো থাকবে, তবে বেশি আয়না দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যেতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করুন, যেমন—আগামী রোববার কোথায় ফাউ বিরিয়ানি খাওয়া যায়।

বৃশ্চিক

আজকের দিনটি আপনার জন্য বেশ রোমাঞ্চকর। রহস্যময় কিছু ঘটতে পারে, যেমন হয়তো বালিশের নিচে হারিয়ে যাওয়া দশ টাকার নোট পাবেন! পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে কোনো ভালো খবর পেতে পারেন। তবে সাবধান, খুশিতে ডগমগ হয়ে সবাইকে আবার পার্টি দিতে যাবেন না। কাজ ও পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য রাখাটা আজ আপনার জন্য 'দড়ির ওপর হাঁটার' মতো হতে পারে। রাত জাগা কমাতে হবে, নয়তো ডার্ক সার্কেল আপনাকে পান্ডার মতো দেখাবে। শনির দশা কাটাতে শিরনি দিন!

ধনু

আজ আপনার ঘোরাঘুরির যোগ প্রবল। বাড়ির লোক বলবে কাজ করতে, আর আপনার মন চাইবে নেপাল চলে যেতে। ব্যবসায় সম্পর্ক উন্নত হবে, কিন্তু সম্পর্কের জালে পড়ে আবার সস্তায় মাল ছেড়ে দেবেন না। টাকা পয়সা লেনদেনে আজ বাঘের মতো সজাগ থাকুন। কোনো নামী ব্যক্তির সাথে দেখা হতে পারে—হয়তো পাড়ার কাউন্সিলর বা কোনো ভাইরাল ইউটিউবার। হাঁটুর ব্যথা ভোগাতে পারে, তাই বেশি দৌড়াদৌড়ি করবেন না। ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক আসতে পারে, তাই আয়নার সামনে একটু 'স্মার্টনেস' প্র্যাকটিস করে নিন।

মকর

সকাল থেকেই ব্যবসায় খুব লাভ হবে। কাজের চাপে আজ নিজেকে যন্ত্র মনে হতে পারে। টাকা গুনতে গুনতে হয়তো আপনার আঙুলে ব্যথা হয়ে যেতে পারে (আশা করি!)। তবে অকারণে পুরোনো বন্ধুদের ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। বিকেলের দিকে কোনো পুরোনো বন্ধুর সাথে আড্ডা জমার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে একটু সতর্ক থাকুন। বেশি স্ট্রেস নেবেন না, আপনার মাথা তো আর সুপার কম্পিউটার নয়! টাকা জমানোর চেষ্টা করুন, নয়তো মাস শেষে সেই মুড়ি-গুড়ই ভরসা।

কুম্ভ

আজ আপনার কল্পনা শক্তি প্রবল। উদ্ভাবনী ক্ষমতা দেখে আইনস্টাইনও আজ লজ্জিত বোধ করতে পারতেন। নতুন কোনো প্রজেক্ট হাতে নিতে পারেন। কিন্তু বাড়ির লোক ভাববে আপনি শুধু সময় নষ্ট করছেন। ভাইদের প্রতি রাগ হতে পারে, কিন্তু তাদের সাথে ঝগড়া করলে আপনার গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে।সন্তানদের পড়াশোনার দিকে নজর দিন, নয়তো তারা আপনাকেও ফেল করিয়ে ছাড়বে। আজ মেজাজ ঠান্ডা রাখতে ফ্রিজের ঠান্ডা জল অথবা আইসক্রিম খেতে পারেন। মনে মনে ভাবছেন চাঁদে গিয়ে বাড়ি বানাবেন, কিন্তু আপাতত নিজের ঘরের ঝুল ঝাড়ার দিকে মন দিন।

মীন

আজ আপনার আধ্যাত্মিক ভাব জাগবে। মনে হতে পারে সব ছেড়ে দিয়ে হিমালয়ে চলে যান, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হবে 'আজ ডিনারে তো মাংস রান্না হবে!'

স্ত্রীর সাহায্যে আজ আপনার অর্থভাগ্য খুলতে পারে। তাই আজ 'বউ-ভক্তি' একটু বেশি দেখালে ক্ষতি নেই। শ্বশুরবাড়ি থেকে কোনো উপহার আসতে পারে। মনের কথা শুনুন, কিন্তু সেটা আবার ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে সবাইকে জানাতে যাবেন না। বড় কোনো অসুখের ভয় নেই, তবে পেটের কথা ভেবে রাস্তার চাট-ফুচকা থেকে একটু দূরে থাকুন। প্রিয়জনের সাথে ভালো সময় কাটান, হয়তো তারা আপনাকে বিরিয়ানি খাওয়াতে পারে!

বিষয়:

রাশিফললাইফস্টাইল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাষ্ট্রায়ত্ত ও বহুজাতিক ১০টি লাভজনক কোম্পানি শেয়ারবাজারে আনার সিদ্ধান্ত

জকসুতে ভিপি, জিএস ও এজিএস হলেন শিবির-সমর্থিত প্রার্থীরা

সাবেক উপদেষ্টার বিরুদ্ধে মুরাদনগরে ঝাড়ুমিছিল

ভেনেজুয়েলার বিনিময়ে ২০১৯ সালেই ট্রাম্পের কাছে ইউক্রেন চেয়েছিল রাশিয়া

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চট্টগ্রামে চা বোর্ডের জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে আরএসআরএমের কারখানা

চট্টগ্রামে চা বোর্ডের জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে আরএসআরএমের কারখানা

আগামী সরকারকে হাসিনার চেয়ে বড় ফ্যাসিস্ট বানানোর সব উদ্যোগ চলছে: হাসনাত কাইয়ূম

আগামী সরকারকে হাসিনার চেয়ে বড় ফ্যাসিস্ট বানানোর সব উদ্যোগ চলছে: হাসনাত কাইয়ূম

তারেক রহমানের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন হাসনা মওদুদ

তারেক রহমানের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন হাসনা মওদুদ

ঘুষের লাখ টাকাসহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আটক

ঘুষের লাখ টাকাসহ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আটক

যেভাবে কপালে আঘাত পেয়েছেন মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী

যেভাবে কপালে আঘাত পেয়েছেন মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী

সম্পর্কিত

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর সাহায্যে অর্থভাগ্য খুলবে, তাই ভক্তি বাড়ান

আজকের রাশিফল: স্ত্রীর সাহায্যে অর্থভাগ্য খুলবে, তাই ভক্তি বাড়ান

এই শীতে ঘুরে আসুন বগা লেক ও কেওক্রাডং

এই শীতে ঘুরে আসুন বগা লেক ও কেওক্রাডং

সাগরতলের বিচিত্র জগতে শাহেলা

সাগরতলের বিচিত্র জগতে শাহেলা

মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম আলট্রা-লাক্সারি ট্রেন সৌদি আরবে

মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম আলট্রা-লাক্সারি ট্রেন সৌদি আরবে