শীতে হজম ঠিক রাখতে পাতে রাখুন কলইশাক ভাজি

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
শীতের দুপুরে গরম-গরম ভাতের সঙ্গে কলইশাক ভাজি খেতে দারুণ লাগে। এখন এই শাকের মৌসুম। কলইশাক শুধু খেতেই সুস্বাদু নয়, এর রয়েছে বহু উপকারিতা। প্রচুর আঁশ থাকায় এটি হজমে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। তা ছাড়া এতে থাকা ক্যালসিয়াম হাড় ও পেশি শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। কলইশাক রান্নার মূল ব্যাপারটা হচ্ছে, এই শাক বেছে সুন্দর করে কাটা। কলইশাক একেবারে মিহি করে কাটা যতটা কঠিন, রান্নাটা অত কঠিন নয়। তবু যাঁরা প্রথম রাঁধবেন, তাঁদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
কলইশাক ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ১০০ গ্রাম, কাঁচা মরিচ ফালি ১০ থেকে ১২টি, লবণ স্বাদমতো, শুকনা মরিচ ৩ থেকে ৪টি, সয়াবিন তেল আধা কাপ, কাঁচা মুলা ১টি, শুকনা মরিচ ভাজা ৫ থেকে ৬টি।
প্রণালি
কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে শুকনো মরিচের ফোড়ন দিন। এবার কলইশাক কুচি দিয়ে নেড়েচেড়ে রান্না করুন পাঁচ-ছয় মিনিট। পরে পেঁয়াজকুচি, কাঁচা মরিচ ফালি, লবণ দিয়ে আরও সাত-আট মিনিট রান্না করুন। হয়ে এলে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। পরে গরম ভাতের সঙ্গে কাঁচা মুলা, শুকনা মরিচ ভাজা আর কলইশাক ভাজি দিয়ে পরিবেশন করুন।
