এভারেস্টে তিন রেকর্ড

পর্বতারোহণের অনুমতি, সরকারি আয় এবং এক দিনে বেশিসংখ্যক আরোহীর চূড়ায় পৌঁছানো—এই তিন ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড গড়েছে নেপাল।
এ বছর শুধু চূড়ায় ওঠার সংখ্যাই নয়, রেকর্ড হয়েছে আগ্রহেও। শুধু এভারেস্ট আরোহণের জন্য এ বছর ৪৯৫টি পারমিট দিয়েছে নেপাল সরকার। যেটি এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ। ১৯৫৩ সালের প্রথম সামিটের পর একসঙ্গে এক মৌসুমে এতসংখ্যক মানুষ আগে কখনো অনুমতি নেননি। এর ফলে সরকারের আয় বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। শুধু এভারেস্ট আরোহণের অনুমতি থেকে নেপাল সরকার আয় করেছে এক বিলিয়নের বেশি নেপালি রুপি। পর্যটন খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, এই আয় শুধু সরকারের কোষাগারেই জমা হচ্ছে না, এর সুফল পৌঁছে যাচ্ছে পাহাড়ি অঞ্চলের হাজারো মানুষের জীবনে।
এবার এভারেস্টে আরোহণের অনুমতি পাওয়া ৪৯৫ জন পর্বত আরোহী এসেছেন ৫৫ দেশ থেকে। এভারেস্ট সামিটের জন্য আরোহীদের পরিচালনা, বিমা এবং অন্যান্য ব্যয় বাদে রয়্যালটি দিতে হয় ১৫ হাজার ডলার। অন্যদিকে নেপালি পর্বতারোহীদের দিতে হয় ১ লাখ ৫০ হাজার রুপি।
গত ২০ মে এক দিনে নেপালের দিক দিয়ে ২৭৪ জন পর্বত আরোহী এভারেস্ট সামিট করেন। বিশ্বের সর্বোচ্চ এই পর্বতের চূড়ায় এক দিনে এত মানুষ এর আগে কখনো সফলভাবে সামিট করেননি। এর আগে ২০১৯ সালের ২২ মে নেপালের দিক থেকে ২২৩ জন পর্বতারোহী এক দিনে এভারেস্ট সামিট করেছিলেন।
সূত্র: কাঠমান্ডু পোস্ট
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