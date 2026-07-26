Ajker Patrika
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রেসিপি

খারকোল ডাটা দিয়ে চিংড়ির রসা

ফিচার ডেস্ক  
খারকোল ডাটা দিয়ে চিংড়ির রসা
রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

ফ্রিজে অল্প পরিমাণে চিংড়ি রয়েছে? কী রাঁধবেন ভেবে পাচ্ছেন না? রাঁধতে পারেন খারকোল ডাটা দিয়ে চিংড়ির রসা। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

মাঝারি আকারের চিংড়ি আধা কাপ, খারকোলের ডাটা ২ কাপ, আলু ২টি, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা আধা চা-চামচ, হলুদগুঁড়ো, মরিচগুঁড়ো এবং ধনেগুঁড়ো ১ চা–চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ফালি ৫-৬টি, জিরাগুঁড়ো আধা চা-চামচ।

প্রণালি

খারকোলের ডাটা, আলু লম্বা করে কেটে ধুয়ে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি সামান্য ভেজে চিংড়ি মাছ ২-১ মিনিট ভেজে রান্না করে অল্প পানি দিন। এবার আদা ও রসুনবাটা, হলুদ, মরিচ, ধনেগুঁড়ো, লবণ দিয়ে কষিয়ে নিন। এবার আলু ও খারকোলের ডাটা দিয়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন। আবারও অল্প পানি দিয়ে আরও ৭-৮ মিনিট রান্না করে কাঁচা মরিচ ও জিরাগুঁড়ো দিয়ে নেড়ে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল খারকোলের ডাটা দিয়ে চিংড়ির রসা।

বিষয়:

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