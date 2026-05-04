শুষ্ক ত্বকে ময়শ্চারাইজার যুক্ত বডি ওয়াশ ব্যবহার করুন

প্রশ্ন: আমার ত্বক তৈলাক্ত। মুখে ট্যালকম পাউডার এবং হালকা ময়শ্চারাইজার ছাড়া তেমন কিছুই ব্যবহার করি না। সব সময় মুখে দু-একটা ব্রণ থাকে। এ সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কী?
রেহানা আক্তার, কেরানীগঞ্জ
উত্তর: আপনি যে কসমেটিক ব্যবহার করেন, তা মাসখানেক বন্ধ রেখে দেখুন উপকার হচ্ছে কি না। ট্যালকম পাউডার ব্যবহার করলে রাতে ঘুমানোর আগে অবশ্যই মেকআপ রিমুভার দিয়ে পরিষ্কারের পর ফেসওয়াশ ব্যবহার করবেন। বায়োহাইড্রা ট্রিটমেন্ট ফর একনে সার্ভিসটি নিলে ভালো উপকার পাবেন।
প্রশ্ন: আমার নখ খুব পাতলা। কিছুদিন পরই কোনো না কোনো নখ ভেঙে যায়। নখ ভাঙার প্রবণতা কমাতে ঘরোয়া কী উপায় রয়েছে, তা জানালে উপকৃত হব।
পিয়ালি রহমান, সিরাজগঞ্জ
উত্তর: রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে নখে অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে পারেন। ক্লিনিক্যাল অয়েল ট্রিটমেন্টের প্রয়োজন আছে কি না, তা বুঝতে অবশ্যই একজন প্রফেশনাল বিউটি এক্সপার্টের পরামর্শ নিলে আশা করি উপকার পাবেন।
প্রশ্ন: আমার ত্বক শুষ্ক। কোন ধরনের সাবান ব্যবহার করলে ত্বক ভালো থাকবে?
দিলারা জাহান, নারায়ণগঞ্জ
উত্তর: শুষ্ক ত্বকে সাবান ব্যবহার না করে ময়শ্চারাইজারযুক্ত বডি ওয়াশ ও ফেস ক্লিনজার ব্যবহার করা নিরাপদ। সপ্তাহে এক দিন টক দই, ডালের বেসন, মধু ও কমলার রস মিশিয়ে প্যাক তৈরি করে ত্বকে মেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসাজ করে ধুয়ে ফেলুন। এতেও সাবানের কাজ হবে।
পরামর্শ দিয়েছেন: শোভন সাহা, কসমেটোলজিস্ট ও স্বত্বাধিকারী শোভন মেকওভার
