আজকের রাশিফল: একাধিক গুপ্ত উৎস থেকে অর্থযোগ, আপনার পাণ্ডিত্য অন্যের বিরক্তির কারণ হবে

সকাল সকাল প্রেমের সম্পর্কের আকাশে রোমান্সের রংধনু দেখা দিতে পারে, তবে বেশি ডানা মেলবেন না। বিকেলের দিকে গিন্নি বা গার্লফ্রেন্ড যখন হঠাৎ শপিং মলে যাওয়ার ‘মাইল্ড অ্যাটাক’ আবদার ধরবে, তখন আপনার পকেট এবং মন—দুই-ই একযোগে ‘ডিসকানেক্টেড’ হয়ে যেতে পারে। আজ আপনার খরচের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী, তবে দুঃখের বিষয় হলো সেই খরচ আপনার নিজের আরামের জন্য নয়, বরং অন্যের বিলাসিতার ইন্ধন জোগাতে! মানিব্যাগটা সাবধানে পুরোনো মোজার ভেতর বা চালের ড্রামে লুকিয়ে রাখুন।
আজ আপনার সামাজিক সম্মান বৃদ্ধির যোগ আছে, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পাবেন। তার মানে এই নয় যে কোনো নেতার কনভয়ের পেছনে ঝুলে পড়বেন! আজ পাড়ার কোনো বিয়েবাড়ি বা সুন্নতে খতনার দাওয়াতে ‘অল ইউ ক্যান ইট’ স্টাইলে খাওয়ার যোগ প্রবল। তবে মনে রাখবেন, জিহ্বার সুখের চেয়ে পেটের শান্তি বেশি জরুরি। বদহজমে আক্রান্ত হয়ে বাথরুমে ‘মেডিটেশন’ করার ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। পকেটে কয়েকটা হজমি লজেন্স রাখুন, বিপদে ওটাই আসল বন্ধু।
জটিল পরিস্থিতিতে একেবারেই ঘাবড়াবেন না। লবণ ছাড়া যেমন তরকারি পানসে লাগে, আপনার জীবনটাও আজ তেমনই একটু টক-ঝাল-মিষ্টির মিশেল হতে পারে। আজ কাউকে ভুলেও নিজের বা অন্যের গোপন কথা বলবেন না। কারণ আপনার তথাকথিত বিশ্বস্ত বন্ধুটি আজ মনের অজান্তেই এলাকার ‘হাই-স্পিড ব্রডকাস্ট চ্যানেল’ হয়ে উঠতে পারে। বিকেলের আড্ডায় আপনার গোপন কথাটিই হয়তো ব্রেকিং নিউজ হয়ে ফিরবে। কানে সারা দিন হেডফোন লাগিয়ে গান শুনুন, বাজে কথা কম শুনবেন এবং কম বলবেন।
অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভের যোগ! রাস্তায় চলতে চলতে হয়তো কোনো ধুলাবালি মাখা দশ টাকার নোট বা পুরোনো প্যান্টের পকেটে হারিয়ে যাওয়া খুচরা পেয়ে যেতে পারেন। পারিবারিক পরিবেশ আজ ঈদের চাঁদের মতো হাসিখুশি থাকবে। তবে সাবধান! অযথা বন্ধুদের জীবনদর্শন বা ক্যারিয়ার নিয়ে জ্ঞান দিতে যাবেন না। আপনার অতিরিক্ত পাণ্ডিত্য আজ অন্যের বিরক্তির কারণ হতে পারে, এমনকি পিঠে দু-একটা চড় পড়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। লটারি কাটলে কাটতে পারেন, তবে মনে রাখবেন জেতার গ্যারান্টি মঙ্গলগ্রহের কোনো এজেন্সিও দেবে না।
আজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে আপনি আমাজন জঙ্গলের কেশর ফোলানো রাজা ভাবতে পারেন, কিন্তু অফিসের বসের সামনে আপনি শুধুই একটি মিনমিনে ভিজে বিড়াল। আজ আবেগের বশে কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত নেবেন না (যেমন চাকরি ছেড়ে দেওয়া বা শাশুড়িকে সত্যি কথা বলা)। পুরোনো ঋণের ঝামেলা মিটতে পারে, তবে খেয়াল রাখবেন সেটা মেটাতে গিয়ে আবার নতুন কোনো চড়া সুদের ফাঁদে পা দিচ্ছেন না তো? বসের ডেস্কে যাওয়ার সময় দাঁত বের করা এক গাল হাসি ধরে রাখুন, কৃত্রিম হলেও ক্ষতি নেই।
আর্থিক উন্নতির উজ্জ্বল যোগ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আপনার প্রধান শত্রু হলো আজকের ‘বিশ্বসেরা’ আলস্য। ল্যাপটপ বা বই নিয়ে বসার শপথ করলেও ইউটিউব বা নেটফ্লিক্সের মায়াজাল আপনাকে বিছানার সঙ্গে আঠার মতো আটকে রাখবে। নিজের সুপ্ত প্রতিভাকে একটু ঝালিয়ে নিন—সেটা গান গাওয়াই হোক বা পাড়ার জিলাপি খাওয়ার প্রতিযোগিতায় নাম লেখানোই হোক। আজ আপনি যাতেই নামবেন, তাতেই সফল হওয়ার চান্স ৯০ পারসেন্ট। অ্যালার্ম ঘড়িটা নিজের নাগালের বাইরে রাখুন, নইলে ওটা আজ অবধারিতভাবে আপনার হাতের ধাক্কায় শহীদ হবে।
আজ আপনার অ্যাক্টিভিটি লেভেল থাকবে তুঙ্গে। এতটাই সক্রিয় থাকবেন যে নিজের কাজ ফেলে পাড়ার লোকের ব্যক্তিগত ঝগড়াতেও ‘জাস্টিস’ দিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন। প্রিয় মানুষের সঙ্গে কথা বলার সময় শর্টকাট বা খিটখিটে মেজাজ বর্জন করুন। মিষ্টি কথা না বললে আজকের রাতের এলাহি ডিনার আপনাকে স্রেফ একাই খেতে হতে পারে (অথবা জল-মুড়ি বরাদ্দ হতে পারে)। লাল রঙের পোশাক এড়িয়ে চলুন, যতটা পারেন ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামলান।
কাজের চাপ আজ টাইটানিক জাহাজের ওজনের মতো আপনার কাঁধে চেপে বসবে। বস এবং কলিগরা মিলে আপনাকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যে আপনি নিজেকে মানুষ নয়, বরং ব্যাটারি চালিত ‘রোবট’ ভাবতে শুরু করবেন। মানসিক চাপ কমাতে একটু নির্জনে একা সময় কাটান, অথবা স্রেফ ফোনটা সুইচ অফ করে একটা লম্বা ঘুম দিন। পৃথিবীটা গোল, আপনার কাজগুলো শেষমেশ আপনার কাছেই ফিরে আসবে। ফোনের ব্যাটারি ইচ্ছাকৃতভাবে লো রাখুন, ডিজিটাল দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাই আজ পরম সুখ।
আজ সারা দিন এক অদ্ভুত ইনসিকিউরিটি বা পরশ্রীকাতরতা আপনাকে তাড়া করতে পারে। পাশের বাড়ির লোকে কেন নতুন ডাবল-ডোর ফ্রিজ কিনল বা শ্যালকের কেন প্রমোশন হলো—এই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে নিজের রক্তচাপ বাড়িয়ে লাভ নেই। ভ্রমণে যাওয়ার প্রবল যোগ আছে, তবে সেই ভ্রমণ বড়জোর পাড়ার সবজি বাজার বা বড়জোর কাছের মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত হতে পারে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাটা দেখুন এবং ভাবুন—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আপনার মতো পিস আর একটাও নেই। এরপর প্রাণ খুলে হাসুন।
একাধিক গুপ্ত উৎস থেকে টাকা আসার কথা ছিল বা পুরোনো পাওনাদার টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু বাস্তবের চিত্রটা ভিন্ন হতে পারে। টাকার বদলে আজ একগাদা ইলেকট্রিক বিল বা বকেয়া কিস্তির নোটিশ আসার সম্ভাবনা প্রবল। ক্যারিয়ারে উন্নতির সিঁড়ি তৈরিই আছে, কিন্তু যদি আপনি সারা দিন ফেসবুকের অদ্ভুত সব রিলস দেখে সময় নষ্ট করেন, তবে সেই সিঁড়ি দিয়ে অন্য কেউ উঠে যাবে। বন্ধুদের আজ ‘ট্রিট’ বা পার্টি দেওয়ার বড় বড় বুলি দেবেন না, মানসম্মান বজায় রাখা কঠিন হবে।
পারিবারিক শান্তি এবং নিজের মেরুদণ্ড অক্ষত রাখতে চাইলে আজ সব কিছুতে ‘হ্যাঁ’-তে ‘হ্যাঁ’ মিলিয়ে চলুন। বিশেষ করে জীবনসঙ্গীর কোনো আজব যুক্তিতে বিতর্ক করতে যাওয়া মানেই নিজের পায়ে কুড়াল মারা। শরীর আজ চনমনে থাকবে, তবে সেটা সত্যিই ব্যায়াম করলে হবে, স্রেফ জিমের ভিডিও দেখলে বা ডায়েটের কথা চিন্তা করলে ভুঁড়ি কমবে না! আপনার আজকের শুভ সংখ্যা ৩২, কিন্তু ভুলেও ওটা এটিএম-এর পিন বা পাসওয়ার্ড হিসেবে সেট করবেন না।
আজ আপনার সৃজনশীল প্রতিভা আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে বেরোতে পারে। তবে সেই প্রতিভার চোটে রান্নায় লবণের বদলে চিনি পড়ে যেতে পারে অথবা কোনো জরুরি ফাইলে কালি লেপ্টে যেতে পারে। দুশ্চিন্তা করে হার্টবিট বাড়াবেন না, কারণ চিন্তা করে আজ পর্যন্ত কারো পড়ে যাওয়া চুল বা হারিয়ে যাওয়া টাকা—কোনোটাই ফিরে আসেনি। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন। হেডফোনে হালকা যন্ত্রসংগীত শুনুন এবং কোনো রাজনৈতিক বা ধর্মীয় তর্কে আজ একেবারেই জড়াবেন না।
