জিবে জল আনা ভাপা রুই

উপকরণ
রুই মাছ ৬ পিস, কালো সরিষা ২ টেবিল চামচ, সাদা সরিষা ২ টেবিল চামচ, পোস্তদানা দেড় চা-চামচ, টক দই ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ স্বাদমতো, সরিষার তেল ২ টেবিল চামচ, পানি পরিমাণমতো, চিনি আধা চা-চামচ, হলুদগুঁড়া পরিমাণমতো।
প্রণালি
প্রথমে রুই মাছের টুকরোগুলো ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এরপর সামান্য হলুদ ও লবণ মাখিয়ে কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে রেখে দিন। ব্লেন্ডার বা পাটায় কালো ও সাদা সরিষা, পোস্তদানা, ৪টি কাঁচা মরিচ এবং সামান্য লবণ দিয়ে একেবারে মসৃণ করে বেটে নিন।
এবার ঢাকনাযুক্ত একটি টিফিন ক্যারিয়ার বা স্টিলের বাটি নিন। এতে বেটে রাখা মসলার পেস্ট, ফেটানো টক দই এবং এক চিমটি চিনি দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এই পর্যায়ে স্বাদমতো লবণ দিন। এবার মেরিনেট করে রাখা মাছের টুকরোগুলো একে একে মসলার মিশ্রণে দিয়ে খুব সাবধানে মাখিয়ে নিন। মসলা মাখানো মাছের ওপর দিয়ে ২ টেবিল চামচ খাঁটি সরিষার তেল ছড়িয়ে দিন এবং কয়েকটি আস্ত বা চেরা কাঁচা মরিচ দিয়ে বাটির ঢাকনা ভালো করে আটকে দিন।
একটি বড় হাঁড়ি বা প্যানে বেশ কিছুটা পানি দিন। পানির ঠিক মাঝে একটি স্ট্যান্ড বসিয়ে তার ওপর মাছের বাটি সাবধানে বসিয়ে দিন। তবে খেয়াল রাখতে হবে, পানি যেন ফুটে উঠলে বাটির ভেতরে ঢুকে না যায়। চুলার আঁচ মাঝারি রেখে বড় পাত্রটি ঢেকে দিন এবং ২৫ থেকে ৩০ মিনিট এভাবেই ভাপে রান্না হতে দিন। এরপর চুলা বন্ধ করে বাটিটি সাবধানে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল দারুণ সুস্বাদু ভাপা রুই! ধোঁয়া ওঠা গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন মজাদার এই পদ।
