পিঠা তৈরির চালের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি করুন ঘরোয়া ফেসপ্যাক

ফিচার ডেস্ক
পিঠেপুলির মৌসুম চলছে। ভরা পৌষ মাসে ঘরে ঘরে পিঠে বানানোর ধুম পড়েছে। ফলে প্রায় সবার বাড়িতে চালের গুঁড়া থাকাটা এখন খুব স্বাভাবিক। পিঠা বানানোর পাশাপাশি এই চালের গুঁড়া হতে পারে আপনার ত্বকের উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনার দারুণ এক উপকরণ। তাই তীব্র শীতে ত্বকের ওপর যে কালচে পরত পড়েছে, তা সরাতে এখন আর রেডিমেড ফেসপ্যাক খোঁজার প্রয়োজন নেই। রান্নাঘরে থাকা চালের গুঁড়া দিয়েই তৈরি করে ফেলুন ত্বকের কালচে ভাব দূ্র করার উপযোগী ফেসপ্যাক। কয়েকটি উপায়ে চালের গুঁড়া দিয়ে ফেসপ্যাক তৈরি করা যায়।
চালের গুঁড়ার সঙ্গে যোগ করুন ফল ও মধু
অর্ধেক আপেল কুরিয়ে নিন। এবার এতে যোগ করুন অর্ধেক কমলালেবুর রস। এর সঙ্গে ১ চা-চামচ মধু এবং ২ টেবিল চামচ চালের গুঁড়া ভালোভাবে মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করুন। এই প্যাক মুখে, গলায় ও ঘাড়ে মেখে ১৫ মিনিট রেখে কুসুমগরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এরপর মুখ আলতো করে মুছে ত্বকের উপযোগী ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করুন। আপেল এবং কমলালেবু দুটি ফলই অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর। এগুলো ব্যবহারে ত্বকের তারুণ্য বজায় থাকে ও ত্বকের হারানো উজ্জ্বলতা ফিরে আসে। চালের গুঁড়ার সঙ্গে এগুলো ব্যবহার করলে ত্বকের টানটান ভাব বজায় থাকে ও ত্বকের উপরিভাগে জমা হওয়া মরা কোষ ঝরে যায়।
দুধ ও মধুর সঙ্গে মিশিয়ে নিন চালের গুঁড়া
এক টেবিল চামচ চালের গুঁড়ার সঙ্গে এক চা-চামচ মধু ও এক টেবিল চামচ দুধ মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করুন। সামান্য পানি যোগ করতে পারেন। এই ফেসপ্যাক মুখে, গলায় ও ঘাড়ে মেখে অপেক্ষা করুন ১৫ থেকে ২০ মিনিট। এরপর কুসুম গরম পানি দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিন। সবশেষে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করতে ভুলবেন না। বিশেষ করে যাঁদের ত্বক অনেক বেশি শুষ্ক, তাঁদের জন্য এই প্যাক খুবই কার্যকরী।
ত্বক হাইড্রেটেড রাখবে শসার রস ও চালের গুঁড়ার প্যাক
যাঁদের ত্বকে ব্রণ হওয়ার প্রবণতা রয়েছে তাঁরা চালের গুঁড়ার ফেসপ্যাক তৈরির সময় শসার রস মেশাতে পারেন। এক টেবিল চামচ চালের গুঁড়ার সঙ্গে দুই টেবিল চামচ শসার রস মিশিয়ে মুখে মেখে রাখুন ১৫ থেকে ২০ মিনিট। এরপর ভালো ভাবে ধুয়ে মুখে ময়শ্চারাইজার মেখে নিন। ত্বকের ময়লা কাটিয়ে ত্বক হাইড্রেটেড রাখতে এই ফেসপ্যাকের জুড়ি নেই।
শীতে ত্বকে অনেক বেশি মরা কোষ জমা হয়। নিয়মিত এগুলো না ঝরালে ত্বক নিষ্প্রভ দেখায়। এই শীতে ত্বকের এক্সফলিয়েশন, ডিপ হাইড্রেশন ও কোমলতার জন্য এক টেবিল চামচ চালের গুঁড়ার সঙ্গে ২ টেবিল চামচ কলার ক্বাথ ও এক চা-চামচ মধু একসঙ্গে মিশিয়ে মুখে, গলায় ও ঘাড়ে মাখুন। ১৫ মিনিট রেখে ভালো ভাবে ধুয়ে ত্বক ময়শ্চারাইজ করে নিন। সপ্তাহে একদিন এভাবে যত্ন নিলে ত্বকের তরতাজা ভাব বজায় থাকবে।
শারমিন কচি, রূপ বিশেষজ্ঞ ও স্বত্ত্বাধিকারী, বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ কেয়ার
মরা কোষ সরিয়ে ত্বকের জেল্লা ফেরাবে পেঁপে ও চালের গুঁড়া
এক টেবিল চামচ চালের গুঁড়ার সঙ্গে ২ টেবিল চামচ পাকা পেঁপে বাটা মিশিয়ে মুখে মাখুন। আলতো হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসাজ করুন ১৫ মিনিট। এরপর ভালো করে মুখ ধুয়ে নিন। পেঁপের মধ্য়কার এনজাইম ভালো এক্সফলিয়েশনে সহায়তা করে। শীতে এই প্যাক সপ্তাহে ২ দিন ব্যবহারে জেল্লাদার ত্বক পেতে পারেন। এই প্যাক গলায়, ঘাড়ে ও হাতেও ব্যবহার করা যায়।
ত্বকের তেলের ভারসাম্য বজায় রাখে গ্রিন টি ও চালের গুঁড়ার প্যাক
গ্রিন টি অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর। এটি ব্যবহার করলে ত্বকের প্রাকৃতিক তেলের ভারসাম্য বজায় থাকে। এক টেবিল চামচ চালের গুঁড়ার সঙ্গে ২ টেবিল চামচ ঠান্ডা গ্রিন টি মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে মুখে মাখুন। এই প্যাক মুখে ২০ মিনিট রেখে ভালো ভাবে ধুয়ে নিন। এরপর ত্বকের উপযোগী ময়শ্চারাইজার মাখুন।
পোরসের সমস্যা সমাধান হবে টমেটোর রস যোগ করলে
ত্বকের বড় হয়ে যাওয়া রোমকূপ ছোট করতে টমেটোর রস খুব ভালো কাজ করে। এ ছাড়া ত্বকের নানা রকম দাগছোপ দূর করতে এর জুড়ি নেই। এক টেবিল চামচ চালের গুঁড়ার সঙ্গে এক টেবিল চামচ টমেটোর রস মিশিয়ে মুখে মেখে রাখুন ১০ থেকে ১৫ মিনিট। এরপর ঠান্ডা পানির ঝাপটায় মুখ ভালো ভাবে ধুয়ে নিন।
