ফ্রেম থেকে বয়স কমাতে চাইলে এড়িয়ে চলুন ৭ ভুল

ফিচার ডেস্ক
ছবি: পেক্সেলস
নতুন বছর মানে নতুন পরিকল্পনা। এই সময় নতুন উৎসব আর সেসব মুহূর্তকে ফ্রেমবন্দী করার এক দারুণ উন্মাদনা দেখা যায় সবার মধ্যে। বছরজুড়ে সবাই চেষ্টা করেন নিজের সেরা সময়টাকে ফ্রেমে বন্দী করতে। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে এখন আমরা সবাই কমবেশি শৌখিন ফটোগ্রাফার। কিন্তু আপনি কি জানেন, পরনের পোশাক বা স্টাইলের ছোট কিছু ভুল আপনার ছবিতে বয়সের ছাপ বাড়িয়ে দিতে পারে? অনেক সময় দেখা যায়, বাস্তবে আপনাকে যতটা তরুণ দেখায়, ছবিতে তার চেয়ে অনেক বেশি বয়স্ক বা ক্লান্ত লাগছে।

স্টাইলের কোনো নির্দিষ্ট বয়স নেই। কিন্তু কিছু ভুল সিগন্যাল আপনার ইমেজকে নষ্ট করতে পারে। নতুন বছরে ছবি তোলার সময় এই ছোট বিষয়গুলো মাথায় রাখলে আপনার প্রতিটি ফ্রেম হবে জীবন্ত ও নজরকাড়া। ২০২৬ সালের শুরুতে আপনার প্রতিটি ছবি যেন হয় প্রাণবন্ত ও স্টাইলিশ, সে জন্য ছবি তোলার আগে স্টাইলিংয়ের ৭টি ভুল অবশ্যই এড়িয়ে চলুন।

১. ফিটিং নিয়ে আপস করা

ছবিতে পোশাকের ফিটিং সবচেয়ে দ্রুত চোখে পড়ে। খুব বেশি টাইট পোশাক যেমন আপনাকে অস্বস্তিতে রাখবে, তেমনি অতিরিক্ত ঢিলেঢালা পোশাক আপনার শরীরের সঠিক গঠন ঢেকে দিয়ে আপনাকে বয়স্ক দেখাতে পারে। ছবিতে স্মার্ট লুক পেতে এমন পোশাক বেছে নিন, যা আপনার শরীরের সঙ্গে মানানসই। মনে রাখবেন, সঠিক ফিটিং মানেই ছবির অর্ধেক জয়।

২. জরাজীর্ণ জুতা পরে পোজ দেওয়া

ছবি তোলার সময় আমরা অনেকেই পায়ের দিকে নজর দিই না। কিন্তু ‘হ্যালো ইফেক্ট’-এর কারণে মানুষের চোখ আগে জুতার দিকে যায়। আপনার পোশাক যত দামি হোক, যদি জুতা পুরোনো, ফাটা বা অপরিষ্কার হয়; তবে পুরো ছবি তার জৌলুশ হারাবে। তাই ছবিতে ফ্রেশ লুক পেতে পরিষ্কার এবং ঝকঝকে জুতা পরুন।

ছবি: পেক্সেলস
৩. মান্ধাতা আমলের চশমা ও অ্যাকসেসরিজ

চোখের চশমা আপনার বয়স কয়েক বছর বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারে। ২০১২ সালের পুরোনো আয়তাকার ফ্রেম ছবিতে আপনাকে ‘টাইম ক্যাপসুল’-এর মতো দেখাতে পারে। ছবির জন্য আধুনিক ক্ল্যাসিক ফ্রেম বেছে নিন। এ ছাড়া বড় লোগো দেওয়া বেল্ট বা পকেটে ভারী মোবাইল রেখে ছবি তুলবেন না, এতে লুকটি সেকেলে মনে হয়। আর অবশ্যই চশমার ফ্রেম বেছে নেওয়ার সময় খেয়াল রাখবেন, সেটি আপনার মুখের গঠনের সঙ্গে মানানসই কি না।

৪. রং নির্বাচনে ভুল করা

কিছু রং আছে, যা ক্যামেরায় আমাদের চেহারার উজ্জ্বলতা কেড়ে নেয়। অনেকে মনে করেন, উজ্জ্বল রঙের সামনে দাঁড়ালে ছবি ভালো আসে। তবে এই ধারণা একেবারে ভুল। ছবি তোলার আগে পরীক্ষা করে নিন, কোন রঙে আপনার চোখ ও ত্বক বেশি উজ্জ্বল লাগছে। যদি কোনো রং আপনার চোখের নিচে কালো দাগ বা ছায়া ফুটিয়ে তোলে, তবে সেই রঙের পোশাক এড়িয়ে চলুন। গাঢ় কালোর বদলে নেভি ব্লু বা চারকোল গ্রে রং ছবিতে অনেক বেশি আভিজাত্য ফুটিয়ে তোলে।

৫. কাপড়ের টেক্সচার ও ভাঁজ

ছবিতে কাপড়ের মান বোঝা যায় তার ভাঁজ দেখে। সিনথেটিক বা চকচকে সস্তা কাপড়ের বদলে সুতি, মডাল বা অর্গানিক ফেব্রিকের পোশাক ছবিতে অনেক বেশি মার্জিত দেখায়। এ ছাড়া কাপড়ে যদি ‘পোশ’ বা গুটি উঠে থাকে, তবে তা ক্যামেরার ফ্লাশে স্পষ্ট বোঝা যায়, যা আপনার ইমেজকে নষ্ট করে দেয়।

৬. সেকেলে হেয়ারস্টাইল ও গ্রুমিং

১০ বছর আগে যে হেয়ারস্টাইল আপনাকে মানাত, এখন হয়তো তা আপনার চেহারার সঙ্গে যাচ্ছে না। ছবি তোলার আগে আপনার হেয়ারস্টাইল এবং দাড়িগোঁফ একটু ট্রিম করে নিন। খুব বেশি কড়া বা তীক্ষ্ণ লাইনের বদলে ন্যাচারাল এবং টেক্সচার্ড লুক ছবিতে আপনাকে অনেক বেশি তরুণ ও প্রাণবন্ত দেখাবে।

৭. ফ্যাশন নিয়ে অতিরিক্ত আদিখ্যেতা

শুধু ট্রেন্ড ফলো করতে গিয়ে এমন কিছু পরবেন না, যা আপনার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যায় না। আবার পুরনো দিনের স্টাইলেই আটকে থাকবেন না। আধুনিক ডিটেইলস আছে, এমন ক্ল্যাসিক পোশাক পরুন। ছবি তোলার সময় নিজের ব্যক্তিত্বকে স্বাভাবিকভাবে ফুটিয়ে তুলুন। যখন আপনি নিজের পোশাকে আত্মবিশ্বাসী থাকবেন, আপনার ভঙ্গি বা পোজ এমনিতেই সুন্দর হবে।

সূত্র: ভোগ

