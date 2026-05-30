Ajker Patrika
রেসিপি

তৈরি করুন লেবানিজ কাফতা কাবাব

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
তৈরি করুন লেবানিজ কাফতা কাবাব
মধ্যপ্রাচ্যের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সুস্বাদু খাবার কাফতা কাবাব। ছবি: ফ্রিপিক

যাঁরা একটু ভিন্ন স্বাদের কাবাব খেতে চান, তাঁরা খুব সহজে এবং অল্প সময়ে তৈরি করতে পারেন লেবানিজ কাবাব। এটি কাফতা কাবাব নামেও পরিচিত। লেবানিজ এই কাবাব মধ্যপ্রাচ্যের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং সুস্বাদু খাবার। মধ্যপ্রাচ্যের অন্য দেশগুলোতে এটিকে কোফতা বলা হলেও লেবাননে এটি কাফতা নামে পরিচিত। সাধারণত তাজা পার্সলে পাতা, পেঁয়াজ, রসুন এবং সুগন্ধি কাফতা মসলার মিশ্রণে গরুর মাংস, ভেড়ার মাংস অথবা এই দুটির কিমা একসঙ্গে মিশিয়ে এটি তৈরি করা হয়। এই কাবাবটির মূল বৈশিষ্ট্য হলো এর সিগনেচার লম্বাটে ডিম্বাকৃতি বা নলাকার গঠন। এটি তৈরি করা যেমন সহজ, তেমনি এটি ওভেনে বেক করে, কয়লায় গ্রিল করে কিংবা এয়ার ফ্রায়ারেও ঝটপট তৈরি করে নেওয়া যায়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

গরু ও ভেড়ার মাংস অথবা এই দুটির ৫০: ৫০ মিশ্রণ। তবে চাইলে শুধু গরুর মাংস দিয়েও এটি তৈরি করতে পারেন। মিহি করে কুচানো পেঁয়াজ এবং রসুন। পেঁয়াজ অবশ্যই গ্রেট করে বা ফুড প্রসেসরে মিহি করে নিতে হবে, যাতে বড় টুকরা না থাকে। লবণ, গোলমরিচ, মিক্সড মসলা, দারুচিনি, জিরা এবং সামান্য শুকনা মরিচ।

সুস্বাদু খাবার কাফতা কাবাব। ছবি: এভরি লিটল ক্রামব
সুস্বাদু খাবার কাফতা কাবাব। ছবি: এভরি লিটল ক্রামব

প্রণালি

একটি বড় পাত্রে মাংসের কিমা, মিহি করা পেঁয়াজ, রসুনসহ সব মসলা একসঙ্গে নিয়ে হাত দিয়ে খুব ভালো করে মেখে মিশিয়ে নিন। চাইলে ফুড প্রসেসরেও হালকা পালস করে মেশানো যায়। তবে খেয়াল রাখবেন, মাংস যেন বেশি ঠাসা না হয়। মাখানো মাংসের মিশ্রণটিকে হাতের সাহায্যে ছোট ও লম্বাটে নলাকার কাবাবের আকৃতি দিন। এরপর সেগুলোকে একটি পার্চমেন্ট পেপার বিছানো বেকিং শিটে রাখুন। ওভেন গরম হওয়া পর্যন্ত এগুলোকে ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা করে নিন। প্রক্রিয়াটি কাবাবের আকৃতি ধরে রাখতে সাহায্য করে। ওভেন ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে গরম করে কাবাবগুলো ১৫ মিনিট বেক করুন। সুন্দর সোনালি ও মুচমুচে ক্রাস্ট বা ওপরের আবরণ পেতে সবশেষে ওভেনের ব্রয়লার অন করে আরও ২ থেকে ৩ মিনিট রাখুন। এটি ওভেন ছাড়া গ্রিল বা এয়ার ফ্রায়ারেও করা যায়।

পরিবেশন ও সংরক্ষণ

পরিবেশন: এই কাবাব নান, পরোটা, হামুস, গ্রিল করা পেঁয়াজ-টমেটো ও আচার দিয়ে স্যান্ডউইচ বানিয়ে খাওয়া যায়। এ ছাড়া ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, কেচাপ কিংবা সালাদ ও ভাতের সঙ্গেও পরিবেশন করা যায়।

সংরক্ষণ: রান্না করা কাফতা কাবাব ফ্রিজে ৩ থেকে ৪ দিন এবং ডিপ ফ্রিজে ৩ মাস পর্যন্ত ভালো থাকে। কাঁচা কাবাবের প্যাটি ডিপ ফ্রিজে ১ থেকে ২ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

সূত্র: এভরি লিটল ক্রামব

বিষয়:

খাবাররান্নারেসিপিজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত