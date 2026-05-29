খাসির মাংসের ঝাল বিরিয়ানি

ঈদে বিরিয়ানি হবে না, সেটা অনেকেই মেনে নিতে পারবেন না। তাই রেঁধে ফেলুন খাসির বিরিয়ানি। মূলত আগে বিরিয়ানি রান্না করা হতো খাসির মাংস দিয়ে, যদিও এখন তাতে দেওয়া হয় গরুর মাংস। যা হোক, ঈদের পরদিন বাড়িতে খাসির মাংস আছে নিশ্চয়ই। থাকলে রান্না করে ফেলুন খাসির ঝাল বিরিয়ানি। রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
খাসির রানের মাংস ১ কেজি, চাল আধা কেজি, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, আদা ও রসুনবাটা ২ টেবিল চামচ, পোস্তদানাবাটা ১ টেবিল চামচ, টক দই ৪ টেবিল চামচ, দুধ ৪ টেবিল চামচ, মিঠা আতর ২ ফোঁটা, জাফরান সামান্য, তেল ও ঘি আধা কাপ, কাঁচা মরিচ ১০ থেকে ১২টি, বিরিয়ানি মসলা ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, আলুবোখারা ও কাঠবাদাম ৫ থেকে ৬টি করে।
হাঁড়িতে তেল ও ঘি গরম হলে পেঁয়াজকুচি দিয়ে বেরেস্তা করে নিন। পরে সামান্য পানি দিয়ে আদা-রসুনবাটা, টক দই, দুধ, কাঁচা মরিচ ও লবণ দিয়ে কষিয়ে খাসির মাংস দিয়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন। পরে চালের জন্য পরিমাণমতো পানি দিন। ফুটে উঠলে ধুয়ে রাখা চাল দিয়ে ঢাকনাসহ ১০ থেকে ১৫ মিনিট রান্না করুন। পরে চুলার তাপ কমিয়ে আলুবোখারা, মিঠা আতর, জাফরান, কাঠ বাদাম, ঘি দিয়ে দমে রাখুন আরও ১০ থেকে ১৫ মিনিট। তারপর নামিয়ে নিন।
গরুর মাংসের কোয়াব হলো চট্টগ্রামের একটি ঐতিহ্যবাহী খাবার। এই ঈদে আপনি নিজেই রান্না করে নিতে পারেন চট্টগ্রামের জনপ্রিয় ও মজাদার এই পদ। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী ঝুমু হক...১৮ ঘণ্টা আগে
ঈদের সময় ঘরে ঘরে মাংসের নানা আয়োজন হয়ে থাকে। আর শিশুরাও গরু বা খাসির মাংস খেতে পছন্দ করে। তবে গরমের এই সময়ে বেশি মাংস খাওয়া শিশুদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাই এ বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের সচেতন থাকতে হবে। কেননা, পরিমাণমতো না খেলে শিশুদের হজমের সমস্যা, পেটব্যথা, ডায়রিয়াসহ নানা ধরনের রোগে হতে...২০ ঘণ্টা আগে
ঈদের পোশাক মানুষের কাছে ঈদের আনন্দ উপভোগ করার অন্যতম মাধ্যম। ঈদে নতুন হোক আর পুরোনো, পছন্দের পোশাক পরা হয়। কোনো কারণে এ পোশাকে দাগ লেগে গেলে মন খারাপ হবেই। আর এই ঈদে পোলাও, রেজালা কিংবা কাবাব খাওয়ার সময় অসাবধানতাবশত কাপড়ে তেল-ঝোল লেগে যাওয়া খুব স্বাভাবিক বিষয়। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ঘরোয়া কিছু...১ দিন আগে
কোরবানির ঈদ মানেই ঘরে ঘরে গরু বা খাসির মাংসের নানা রকম খাবারের আয়োজন। ঈদের দিন থেকে শুরু করে পরপর কয়েক দিন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি মাংস খাওয়া হয়ে যায়। সারা দিনে খাওয়ার রুটিনও হয়ে যায় এলোমেলো। আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে বন্ধুদের আড্ডা—সবখানেই চলতে থাকে তেল, চর্বি ও মসলাযুক্ত ভারী খাওয়া। কিন্তু...১ দিন আগে