আম দিয়ে ফুল পুডিং

বাজারে পাকা আম এসেছে। যদিও বিশেষজ্ঞদের মত, পাকা আম আরও কিছুদিন পর খাওয়াই ভালো। তারপরও এখন থেকে যাঁরা পাকা আম দিয়ে তৈরি নানান রেসিপি টুকে রাখছেন, তাঁদের জন্য রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা পাঠিয়েছেন পাকা আম দিয়ে তৈরি ফুল পুডিংয়ের রেসিপি ও ছবি।
আমের জুস ২ কাপ, গুঁড়া দুধ আধা কাপ, চিনি ১ কাপ, চায়না গ্রাস ১ মুঠো, পানি ২ কাপ, ডিম ২টি।
আমের জুস, পানি, গুঁড়া দুধ, চিনি দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নিন। অন্য হাঁড়িতে আধা কাপ পানি দিয়ে চায়না গ্রাস গুলিয়ে নিন। এবার আমের মিশ্রণে ঢেলে ঘন করে নিন। নামিয়ে ফুলের ডাইসে ঢেলে ঠান্ডা হলে ফ্রিজে রাখুন। পরে ডাইস থেকে বের করে পরিবেশন করুন।
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