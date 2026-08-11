২০ বছর একা ভ্রমণের পর গ্রুপ ট্যুরে গিয়ে প্রেমে পড়লেন লিডিয়া

দুই দশক ধরে একাই পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরেছেন ব্রিটিশ ভ্রমণবিষয়ক লেখক লিডিয়া সোয়িনস্কো। জর্জিয়া, ভারত, কলম্বিয়াসহ বহু দেশ ঘুরলেও তাঁর ভ্রমণতালিকায় শ্রীলঙ্কা ছিল না। শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কায় একটি ১২ দিনের গ্রুপ ট্যুরে যোগ দিয়েই জীবনের সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন তিনি—প্রেমে পড়ে গেছেন ভ্রমণসঙ্গী হিসেবে পাওয়া এক গাইডের!
গ্রুপ ট্যুরের জনপ্রিয়তা কেন বাড়ছে, বিশেষ করে নিজের প্রজন্মের মানুষের মধ্যেই কেন এর প্রতি আগ্রহ তৈরি হচ্ছে—এমন একটি প্রতিবেদনের কাজেই ২০২৪ সালের মার্চে শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিলেন লিডিয়া। পরিকল্পনা ছিল, গ্রুপ ট্যুরের আগে ও পরে একা ভ্রমণ করবেন। কারণ সংগঠিত ও নির্দিষ্ট সময়সূচির ভ্রমণের চেয়ে ধীর গতিতে নিজের মতো করে ঘুরতেই তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন।
শ্রীলঙ্কায় পৌঁছেই অবশ্য দ্বীপদেশটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন লিডিয়া। নারকেল গাছ ঘেরা উপকূল, জঙ্গলের মধ্যে সাদা বৌদ্ধস্তূপ, প্রাচীন রাজ্যগুলোর ইতিহাস ও কিংবদন্তি এবং অসংখ্য সৈকত তাঁকে আকৃষ্ট করে।
১২ দিনের সফরে লিডিয়ার সঙ্গে ছিলেন আরও ৯ জন পর্যটক। এর মধ্যে পাঁচ নারী ও চার পুরুষ। তাঁদের অধিকাংশই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক; ছিলেন কয়েকজন ব্রিটিশ ও একজন অস্ট্রেলীয়। তাঁদের বয়স ৩০-এর শুরু থেকে ৪০-এর শেষ পর্যন্ত। দলের গাইড ছিলেন সুরঙ্গা; দেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে যার গভীর জ্ঞান এবং রসবোধ দ্রুতই লিডিয়ার নজর কাড়ে।
নেগোম্বোর মাছের বাজার থেকে প্রাচীন পোলোনারুয়া, হাপুতালে ও এল্লার বিখ্যাত নাইন আর্চ ব্রিজ, ইয়ালা ন্যাশনাল পার্কের সাফারি, গল ফোর্ট হয়ে কসগোডার সৈকত—অল্প সময়ে শ্রীলঙ্কার নানা প্রান্ত ঘুরে দেখেন তাঁরা।
সম্পর্কের মোড় ঘুরে যায় সফরের অষ্টম দিনে। ইয়ালা থেকে ফেরার পর দলীয় নৈশভোজ শেষে নিজের ঘরে ফেরার সময় লিডিয়ার ফোন পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়। ব্যস্ত সফরসূচির কারণে তখন ফোন মেরামতের সুযোগ ছিল না। পরে সফর শেষ হওয়ার কয়েক দিন পর সুরঙ্গা নিজেই তাঁকে ফোন ঠিক করাতে কলম্বোর ব্যস্ত পেট্টাহ এলাকায় নিয়ে যান।
সেদিন তাঁরা একসঙ্গে কফি, মধ্যাহ্নভোজ ও শ্রীলঙ্কার বিখ্যাত কিং নারকেলের পানীয় ‘থ্যাম্বিলি’ উপভোগ করেন। গ্রুপ ট্যুরের আনুষ্ঠানিক পরিবেশের বাইরে এসে দুজনের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ জমে ওঠে। বিদায়ের সময় লিডিয়া বুঝতে পারেন, সুরঙ্গাকে ছেড়ে যেতে তাঁর মন খারাপ করছে।
এরপর আরও কয়েকবার দেখা হয় তাঁদের। লিডিয়া শ্রীলঙ্কায় অবস্থান বাড়িয়ে জাফনা, অনুরাধাপুরা ও মালিগাওয়িলার প্রাচীন নিদর্শন দেখতে যান। কয়েক মাস ধরে তাঁরা নিয়মিত ফোনে কথা ও বার্তা বিনিময় করতে থাকেন। ছয় মাস পর দুজন সিদ্ধান্ত নেন, সম্পর্কটিকে তাঁরা সত্যিই একটি সুযোগ দেবেন।
দুই বছরেরও বেশি সময় পরও তাঁরা এখন একসঙ্গে আছেন। দেশের কম পরিচিত অঞ্চলগুলোতে ঘুরে বেড়িয়েছেন, উইলপাত্তু ন্যাশনাল পার্কে ভোর ৪টায় উঠে পাখি ও বানরের ছবি তুলেছেন, মান্নারসহ নানা এলাকায় ঘুরেছেন।
লিডিয়ার উপলব্ধি, গ্রুপ ট্যুর এখনো তাঁর পছন্দের ভ্রমণপদ্ধতি নয়। তিনি ধীরগতির, স্বতন্ত্র ভ্রমণই পছন্দ করেন। কিন্তু সেই অপছন্দের অভিজ্ঞতাই তাঁকে এমন একজন মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে, যার সঙ্গে হয়তো অন্য কোনো পথে তাঁর কখনো দেখা হতো না।
লিডিয়ার ভাষায়—কখনো কখনো ভুল মনে হওয়া পথই মানুষকে ঠিক সেই জায়গায় পৌঁছে দেয়, যেখানে তার আসলে পৌঁছানো প্রয়োজন।
সাগরপাড় থেকে ফেরার পর কমবেশি সবার ত্বক খানিকটা কালচে হয়ে যায়। সমুদ্র এলাকার তীব্র রোদ, নোনাজল এবং বালুর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বক রক্ষা করতে নিয়মিত সানস্ক্রিন ব্যবহার করা জরুরি। সঙ্গে দরকার গভীর পরিচ্ছন্নতা এবং পর্যাপ্ত আর্দ্রতা বজায় রাখা। যাঁরা সমুদ্রপাড়ে ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের...৯ ঘণ্টা আগে
কারিনা কাপুর একদিকে যেমন ভীষণ ফিটনেস-সচেতন, অন্য়দিকে দারুণ ভোজনরসিক। জনসমক্ষে খাবারের প্রতি নিজের ভালোবাসা প্রকাশ করতে কখনোই দ্বিধা করেন না এই তারকা। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন, জিরো-ফিগার হওয়ার চেয়ে তিনি বরং আলু পরোটা খেতেই বেশি পছন্দ করেন! এই অভিনেত্রী বারবার তাঁর প্রিয়...১২ ঘণ্টা আগে
সকালের নাশতা মানেই কি প্রতিদিনের সেই চেনা ডিম-রুটি? স্বাদে একটু ভিন্নতা আনতে চাইলে চোখ ফেরানো যেতে পারে তুরস্কের দিকে। দেশটিতে নাশতার টেবিলে জনপ্রিয় এক পদ মেনেমেন। টমেটোর রসাল স্বাদ, কাঁচা মরিচের ঝাঁজ আর ডিমের মেলবন্ধনে তৈরি সহজ অথচ দারুণ সুস্বাদু একটি খাবার। অল্প কিছু উপকরণ আর সামান্য সময়েই তৈরি...১৪ ঘণ্টা আগে
ফেসবুক স্ক্রল করলেই আজকাল একটি ডিমের সালাদের রেসিপি চোখে পড়ে। আপনিও নিশ্চয় দেখেছেন! মূলত যাঁরা ওজন কমানোর রুটিন মেনে চলছেন, তাঁরা এই সালাদ খেতে পারেন। কী করে তৈরি করবেন? রেসিপি: বড় ডিম ৮টি, মেয়োনিজ আধা কাপ, পেঁয়াজকুচি ১ কাপের ৪ ভাগের ১ ভাগ, হলুদ সরিষাবাটা ১ চা-চামচ, পাপরিকা ১ চা-চামচের ৪ ভাগের...১ দিন আগে