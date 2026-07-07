টমেটোর স্যুপ বেশি খেলে যা হতে পারে

টমেটোর স্যুপকে সাধারণত স্বাস্থ্যকর খাবার হিসেবে দেখা হয়। এর অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, স্বাস্থ্যকর বলেই কি এই স্যুপ বেশি বেশি করে খাওয়া যায়? উত্তর হলো, না। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এই স্যুপ অতিরিক্ত খাওয়ার কিছু নেতিবাচক দিক আছে।
টমেটোতে প্রাকৃতিকভাবেই সাইট্রিক এবং ম্যালিক অ্যাসিড থাকে। এ দুটি উপাদান যেসব খাবারে থাকে, সেগুলো অতিরিক্ত মাত্রায় খেলে কিছু মানুষের ক্ষেত্রে অ্যাসিড রিফ্লাক্স বা বুক জ্বালাপোড়া তৈরি হতে পারে। আঁশ থাকার কারণে পরিমাণের চেয়ে বেশি খেলে গ্যাস বা পেট ফাঁপার সমস্যা হতে পারে। স্যুপ তৈরির সময় ক্যান্ড বা প্যাকেটজাত টমেটোর চেয়ে তাজা টমেটো ব্যবহার করাই ভালো। কারণ, ক্যান্ড বা প্যাকেটজাত পণ্যে প্রচুর সোডিয়াম থাকে, যা শরীরে পানি জমিয়ে রক্তচাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। এ ছাড়া টমেটোতে প্রচুর অক্সালেট থাকে, যা বেশি পরিমাণে খেলে কিডনিতে পাথর জমার ঝুঁকি থাকে। যাদের কিডনির সমস্যা আছে, তাদের এটি পরিমিত খাওয়া উচিত।
পরিমাণমতো খেলেই বরং এটি স্বাস্থ্য উপকারিতা দিতে পারে। দেখে নিন দুটি মজাদার টমেটো স্যুপের রেসিপি।
বৃষ্টির দিনে মুখে একটু ঝাল-মসলাদার স্বাদ আনতে চাইলে এই স্যুপ অতুলনীয়। এর জন্য ১ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল, ১টি মাঝারি আকারের পেঁয়াজ কুচানো, কুচানো রসুন ২ কোয়া, ৫টি বড় টমেটো কুচানো, ২ কাপ সবজির স্টক, আধা চা-চামচ শুকনো তুলসীপাতার গুঁড়া, আধা চা-চামচ শুকনো থাইম, পরিমাণমতো চিলি ফ্লেক্স বা গুঁড়া করা লাল মরিচ, আধা চা-চামচ গোলমরিচের গুঁড়া, স্বাদমতো লবণ এবং গার্নিশের জন্য তাজা তুলসী বা ধনেপাতা।
এটি তৈরি করার জন্য প্রথমে একটি পাত্রে তেল গরম করে পেঁয়াজ ৫ মিনিট সাঁতলে নিন, তারপর রসুন দিয়ে ৩০ সেকেন্ড রান্না করুন। এবার টমেটো, ব্রথ, শুকনো তুলসী, থাইম, লাল মরিচ, গোলমরিচ ও লবণ দিয়ে দিন। মিশ্রণটি ফুটে উঠলে আঁচ কমিয়ে ১৫ মিনিট ফুটিয়ে নিন। এরপর ব্লেন্ডারে দিয়ে মসৃণভাবে ব্লেন্ড করে নিন। ওপরে তাজা তুলসী বা ধনেপাতাকুচি দিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।
পোড়া টমেটো আর রসুনের স্মোকি ফ্লেভার এই স্যুপের স্বাদ অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। এর জন্য ৬টি বড় টমেটো অর্ধেক করে কেটে নিন, ৪ কোয়া রসুনের খোসা ছাড়িয়ে নিন, ১টি মাঝারি পেঁয়াজ চার টুকরো করে নিন। এর সঙ্গে নিন ২ টেবিল চামচ অলিভ অয়েল, ২ কাপ সবজির স্টক, আধা চা-চামচ শুকনো অরিগানো, স্বাদমতো লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া এবং সাজানোর জন্য তাজা তুলসীপাতা।
রান্নার জন্য প্রথমে ওভেনটি ৪০০ ডিগ্রি ফারেনহাইটে প্রি-হিট করে নিন। একটি বেকিং শিটে অর্ধেক করা টমেটো, রসুন ও পেঁয়াজ সাজিয়ে রাখুন। ওপর থেকে অলিভ অয়েল, সামান্য লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে দিন। টমেটোগুলো হালকা পোড়া পোড়া হওয়া পর্যন্ত ২৫ মিনিট ওভেনে রোস্ট করুন। এবার এই রোস্টেড উপাদানগুলো একটি পাত্রে রেখে তাতে ভেজিটেবল ব্রথ এবং অরিগানো যোগ করে ১০ মিনিট ফুটিয়ে নিন। সবশেষে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিয়ে তুলসীপাতা দিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।
সূত্র: হেলথ লাইন, হেলথ শর্টস
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