Ajker Patrika
রেসিপি

কাঁঠাল দানার ভর্তা

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
কাঁঠাল দানার ভর্তা
কাঁঠাল দানার ভর্তা

বাজারে কাঁঠাল পাওয়া যাচ্ছে। কাঁঠালের দানা দিয়ে সুস্বাদু ভর্তা তৈরি করা যায়। যাঁরা প্রথমবারের মতো কাঁঠাল দানার ভর্তা তৈরি করবেন তাঁদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

কাঁঠাল দানা ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ কিউব করে কাটা আধা কাপ, দেশি রসুন ২টি, শুকনো মরিচ ৮ থেকে ১০টি, লবণ স্বাদমতো, সরিষার তেল ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি

কাঁঠাল দানার সাদা খোসা ফেলে ধুয়ে নিন। পরে কড়াইতে সামান্য সরিষার তেল দিয়ে কাঁঠাল দানা ভেজে নিন তাপে সেদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত। এবার পাটায় শুকনা মরিচ, লবণ এবং দেশি রসুন একসঙ্গে মিহি করে বেটে নিন। পরে কাঁঠালের দানা হালকা করে বেটে নিন। শেষে পেঁয়াজ আধভাঙা করে সব একসঙ্গে মিলিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে কাঁঠাল দানার ভর্তা। এবার গরম ভাত, সবজি খিচুড়ি, খুদের ভাতসহ যেকোনো খাবারের সঙ্গে পরিবেশন করুন কাঁঠাল দানার ভর্তা।

বিষয়:

কাঁঠালরান্নারেসিপিখাবারদাবার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত