Ajker Patrika
রেসিপি

ডিমের একঘেয়ে রেসিপি ছেড়ে খান স্ক্র্যাম্বলড এগ

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
যেমন সুস্বাদু, তেমনি পুষ্টিগুণে ভরপুর স্ক্র্যাম্বলড এগ বা ডিমের ঝুরি। ছবি: ফ্রিপিক
যেমন সুস্বাদু, তেমনি পুষ্টিগুণে ভরপুর স্ক্র্যাম্বলড এগ বা ডিমের ঝুরি। ছবি: ফ্রিপিক

সকালের নাশতায় ডিম অনেকের প্রথম পছন্দ। এটি যেমন সুস্বাদু, তেমনি পুষ্টিগুণে ভরপুর। ডিমের হরেক পদের মধ্যে স্ক্র্যাম্বলড এগ বা ডিমের ঝুরি এর স্বাদের জন্য বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়। স্ক্র্যাম্বলড এগ তৈরি করা খুব কঠিন কিছু নয়। তবে ভালো টেক্সচার পেতে হলে কিছু সহজ ধাপ অনুসরণ করতে হয়।

উপকরণ

ডিম ২ থেকে ৩টি, গরুর দুধ বা আমন্ড মিল্ক সামান্য অথবা পানি, অলিভ অয়েল অথবা মাখন বা বাটার, স্বাদের জন্য লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া।

সকালের নাশতা হিসেবে দারুণ ডিমের ঝুরি। ছবি: ফ্রিপিক
সকালের নাশতা হিসেবে দারুণ ডিমের ঝুরি। ছবি: ফ্রিপিক

প্রস্তুত প্রণালি

প্রথমে একটি বাটিতে ডিমগুলো ভেঙে নিন। তাতে স্বাদমতো লবণ ও গোলমরিচ যোগ করুন। এবার একটি কাঁটা চামচ বা হুইস্কের সাহায্যে ডিমগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত ফেটিয়ে নিন, যতক্ষণ না কুসুম ও সাদা অংশ মিশে গিয়ে ওপরটা ফেনা ফেনা হয়ে ওঠে। এরপর ফেটানো ডিমে সামান্য দুধ বা পানি যোগ করুন। আবার ভালো করে ফেটান। মনে রাখবেন, দুধ বা পানি ডিমকে আরও তুলতুলে হতে সাহায্য করে।

এবার চুলায় একটি ছোট নন-স্টিক ফ্রাই প্যান বা স্কিললেট বসান। প্যানে সামান্য অলিভ অয়েল দিন বা মাখন গলিয়ে নিন। মাঝারি আঁচে প্যানটি গরম করুন। প্যান গরম হয়ে এলে ডিমের মিশ্রণটি ঢেলে দিন। নাড়াচাড়া না করে ১৫ থেকে ২০ সেকেন্ড এভাবে হতে দিন। এবার একটি রাবার স্প্যাচুলা বা চামচ দিয়ে প্যানের চারপাশ থেকে ডিমগুলো আলতো করে নাড়ুন। এতে বড় বড় জমাট বাঁধা অংশ বা কার্ড তৈরি হবে। এরপর আরও ৫ থেকে ১০ সেকেন্ড রেখে আবার নাড়ুন। কম আঁচে ডিমগুলো নাড়তে থাকুন, যতক্ষণ না মিশ্রণটির তরল ভাব পুরোপুরি চলে যায়।

মনে রাখবেন, খুব বেশি ভাজবেন না। ডিমগুলো যেন নরম ও ক্রিমি থাকে, শুকনো না হয়ে যায়। রান্না শেষ হওয়ামাত্র প্যানটি চুলা থেকে নামিয়ে নিন। গরম-গরম পরিবেশন করুন। ওপরে চাইলে সামান্য অরিগানো বা চিলি ফ্লেক্স ছড়িয়ে নিতে পারেন। যদি বড় বড় জমাট বাঁধা ডিমের টুকরো পছন্দ করেন, তবে ডিম প্যানে দেওয়ার পর একটু দেরি করে নাড়বেন। আর ঝুরঝুরে ডিম চাইলে ঘন ঘন নাড়তে হবে।

যেভাবে পরিবেশন করবেন

শুধু শুধু স্ক্র্যাম্বলড এগ খেতে ভালো লাগে, তবে স্বাদ বাড়াতে তা অন্যভাবেও খেতে পারেন।

  • মাখন মাখানো মচমচে টোস্টের ওপর এটি ছড়িয়ে দিয়ে সকালের নাশতা করুন।
  • ডিম রান্নার সময় সামান্য মোজারেলা চিজ মিশিয়ে দিলে এটি আরও ক্রিমি ও সুস্বাদু হবে।
  • পালংশাক, মাশরুম বা টমেটো ভাজার সঙ্গে এটি মিশিয়ে দিয়ে পুষ্টি ও স্বাদ বাড়িয়ে নিন।

সূত্র: হেলথ শর্টস

বিষয়:

রান্নারেসিপিখাবারদাবাররান্নাবান্না
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

১৬ মাসের শিশুকে সেতু থেকে নদীতে ছুড়ে ফেলে থানায় গেলেন মা

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতের আওতায় কারা পড়বে না, জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা স্থগিতের আওতায় কারা পড়বে না, জানাল স্টেট ডিপার্টমেন্ট

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

সিলেটে বিএনপি নেতা মানিক সেনাবাহিনীর হাতে আটক

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে নিয়েই চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণার আশা মামুনুল হকের

দেশের ভেতরে পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট ব্যবহারের দাবি বিএনপির

পোস্টাল ভোটে সাধারণ ব্যালট চায় বিএনপি

সম্পর্কিত

শিশুর টিফিনে দিন নানা স্বাদের পুষ্টিকর প্যান কেক

শিশুর টিফিনে দিন নানা স্বাদের পুষ্টিকর প্যান কেক

আজকের রাশিফল: ইগোটা আলমারিতে রাখুন, তেল দিতে গেলে পিছলে পড়বেন

আজকের রাশিফল: ইগোটা আলমারিতে রাখুন, তেল দিতে গেলে পিছলে পড়বেন

ডিমের একঘেয়ে রেসিপি ছেড়ে খান স্ক্র্যাম্বলড এগ

ডিমের একঘেয়ে রেসিপি ছেড়ে খান স্ক্র্যাম্বলড এগ

গোসলে শান্তি পেতে ব্যবহার করুন বাথ সল্ট

গোসলে শান্তি পেতে ব্যবহার করুন বাথ সল্ট