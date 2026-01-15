গোসলে শান্তি পেতে ব্যবহার করুন বাথ সল্ট

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
প্রতিদিনের নানামুখী চাপ শরীরের পাশাপাশি মনের ওপরও প্রভাব ফেলে। এসব চাপ থেকে শরীর ও মনকে রেহাই দিতে আধা ঘণ্টা কুসুম গরম পানিতে গোসল করার পরামর্শ দেন অনেকে। এই গরম পানিতে আরামদায়ক গোসল সারা দিনের চাপ এবং উত্তেজনাকে একটু হলেও হালকা করে। চলতি ট্রেন্ডে কেবল কুসুম গরম পানিই নয়, সে পানিতে লবণ যোগ করার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এতে শরীরের পেশির আরাম হয়, ত্বক পরিষ্কার হয় এবং শরীর ও মন ফুরফুরে হয়ে ওঠে।
গোসলে লবণ যোগ করার ব্যাপারটা এত হালকাভাবে নিলে বোকামি হবে। সারা বিশ্বে নানা ধরনের বাথ সল্ট অর্থাৎ গোসলের উপযোগী বিশেষ ধরনের লবণ পাওয়া যায়। এগুলোর একেকটির ব্যবহারের উদ্দেশ্য় একেক রকম। কোনোটি ব্যবহারে মানসিক বিভ্রম কাটানো যায়, কোনোটি আবার ইতিবাচক শক্তি বাড়ায়, কোনোটি আবার বাঁচায় নেতিবাচক শক্তির প্রভাব থেকে। এসব বাথ সল্টের ভিন্ন ভিন্ন নামও রয়েছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় দুই ধরনের বাথ সল্ট সম্পর্কে জেনে রাখুন।
এভিল আই বাথ সল্ট
এভিল আই বা বদনজর থেকে নিজেকে রক্ষা করতে এই বিশেষ ধরনের লবণ ব্যবহার করা হয়। এই বাথ সল্ট দিয়ে গোসল করার উদ্দেশ্য় মূলত আধ্যাত্মিক। এটি নেতিবাচক শক্তি থেকে বাঁচায় বলে মনে করা হয়। সারা বিশ্বে নানা ধরনের এভিল আই বাথ সল্ট পাওয়া যায়। এগুলোতে লবণের সঙ্গে নির্দিষ্ট ভেষজ উপাদান ব্যবহার করা থাকে, যেগুলো নিজেদের প্রতিরক্ষামূলক এবং পরিষ্কারক বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত। এই বাথ সল্ট যে কৌটায় রাখা হয় তাতে এভিল আইয়ের নীল প্রতীক থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এভিল আইয়ের প্রতীক ঝোলাতে বলা হয় স্নানঘরের বিভিন্ন কোণেও। ঘরেও এই বাথ সল্ট তৈরি করা যায়।
উপকরণ
হিমালয়ান সল্ট ২ কাপ, এপসম সল্ট আধা কাপ, রোজমেরি, তুলসী, ইউক্যালিপটাস পাতা ইত্যাদি ২ বা ৩ ধরনের প্রতিরক্ষামূলক ভেষজ, ল্যাভেন্ডার, সিডার বা পাইন এসেনশিয়াল অয়েল ১৫ থেকে ২০ ফোঁটা, জোজোবা বা নারকেল তেল ১ টেবিল চামচ, নীল ফুড কালার (ঐচ্ছিক)।
প্রণালি
একটি বড় সিরামিক বা কাঠের বাটিতে হিমালয়ান লবণ ও ইপসম লবণ একসঙ্গে মেশান। এরপর এসেনশিয়াল অয়েল ও ক্যারিয়ার অয়েল, যেমন নারকেল বা জোজোবা তেল যোগ করুন। শুকনো ভেষজ ও রং দিয়ে আলতোভাবে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি একটি পরিষ্কার, বায়ুরোধী কাচের জারে রাখুন। জারটি স্নানঘরের ঠান্ডা ও শুষ্ক জায়গায় রেখে দিন।
যেভাবে ব্যবহার করবেন
বাথটাব বা বালতির কুসুম গরম পানিতে আধা থেকে ১ কাপ বাথ সল্ট যোগ করুন। বাথটাব হলে ১৫ থেকে ২০ মিনিটের জন্য এই লবণ মেশানো পানিতে গা ভিজিয়ে রাখুন। ভেজানোর সময় লবণের মাধ্যমে নেতিবাচক শক্তির প্রভাব বের করে আনার দৃশ্য কল্পনা করুন এবং কল্পনা করুন যে, আপনার চারপাশে একটি সুরক্ষামূলক আলো বিরাজ করছে। বালতির পানি হলে, এই পানি দিয়েই পুরো গোসল সেরে ফেলুন।
এই উপকরণগুলো ব্যবহার করা হয় যে কারণে
হিমালয়ান সল্ট: এটি ঐতিহ্যগতভাবে বিশুদ্ধকরণ বৈশিষ্ট্যের জন্য জনপ্রিয়। অন্যদিকে এপসম সল্ট পেশি শিথিল করতে সাহায্য করে এবং ত্বক পরিষ্কার করে।
ভেষজ: রোজমেরি শক্তিশালী পরিষ্কারক হিসেবে পরিচিত। তুলসী শুদ্ধিকরণ এবং সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইউক্যালিপটাস নেতিবাচক শক্তি দূর করে বলে ধারণা করা হয়।
এসেনশিয়াল অয়েল: নেতিবাচক শক্তি দূর করে।
ক্যারিয়ার অয়েল: ত্বক আর্দ্র রাখে।
জলি জুপিটার বাথ সল্ট
‘বৃহস্পতি তুঙ্গে’ কথাটির মানে তো সবাই জানেন। পেশায়, সংসারে আর আর্থিকভাবে সুখ-সমৃদ্ধি কে না চায়? আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতি সম্প্রসারণ এবং বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই গোসলেও তুষ্ট রাখা প্রয়োজন এই গ্রহকে। নানা রকম জলি জুপিটার বাথ সল্টের ভিড়ে বাড়িতে কী করে তৈরি করবেন এটি, তাই ভাবছেন তো? দেখে নিন–
উপকরণ
এপসম লবণ দেড় কাপ, হিমালয়ান সল্ট আধা কাপ, বেকিং সোডা আধা কাপের অর্ধেক, কমলা, লেবু বা আঙুরের এসেনশিয়াল অয়েল ১০ থেকে ২০ ফোঁটা, জোজোবা, কাঠবাদাম বা নারকেল তেলের মতো ক্যারিয়ার অয়েল ১ টেবিল চামচ, বেগুনি ফুড কালার (ঐচ্ছিক)।
প্রণালি
একটি বড় কাঠের পাত্রে এপসম সল্ট, হিমালয়ান সল্ট ও বেকিং সোডা ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। এরপর এসেনশিয়াল অয়েল ও ক্যারিয়ার অয়েল যোগ করুন। সবশেষে চাইলে রং যোগ করতে পারেন। এই মিশ্রণ এয়ার টাইট বয়ামে রেখে স্নানঘরের শুষ্ক ও ঠান্ডা জায়গায় রাখুন।
যেভাবে ব্যবহার করবেন
প্রতিদিনের গোসলের পানিতে আধা কাপ জলি জুপিটার বাথ সল্ট যোগ করুন। লবণ গলে গেলে ভালোভাবে পানিতে মিশিয়ে তারপর গোসল করুন।
এ ছাড়া হিলিং হ্যাভেন বাথ সল্ট, মানি ম্যাগনেট বাথ সল্টসহ আরও নানা ধরনের বাথ সল্ট ব্যবহার করতে পারেন। এগুলো বিভিন্ন সুপার শপে কিনতে পাওয়া যায়।
সূত্র: ফেমিনা, মেকসি ও টেম্পল অব হোপ
