রাজনীতি

ইসলামী আন্দোলন ছাড়াই ভাগাভাগি

জামায়াত লড়বে ১৭৯ আসনে, জোটের সমঝোতা ২৫৩টিতে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৫ জানুয়ারি ২০২৬, ২১: ৫৭
রাজধানীর কাকরাইলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলন। ছবি: আজকের পত্রিকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৫৩টিতে জামায়াত নেতৃত্বাধীন জোটের শরিক দলগুলোর মধ্যে আসন সমঝোতার রূপরেখা ঘোষণা করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। তিনি জানান, জামায়াত ১৭৯টি আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবার।

আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাজধানীর কাকরাইলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেন তিনি।

সৈয়দ তাহের জানান, জামায়াতে ইসলামী ১৭৯টি আসনে নির্বাচনে লড়বে। এ ছাড়া এনসিপি ৩০টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ২০টি, খেলাফত মজলিস ১০টি, এলডিপি ৭টি, নেজামে ইসলাম পার্টি ২টি, এবি পার্টি ৩টি এবং ডেভেলপমেন্ট পার্টি ২টি আসনে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

সংবাদ সম্মেলনে জামায়াত আমির শফিকুর রহমান যুবকদের উদ্দেশে বলেন, ‘তোমরা নিজেদের ভোট দিতে আসবে এবং ভোটের হিসাব নিয়ে ঘরে ফিরবে।’

এ সময় শহীদ ওসমান বিন হাদির বিচার চেয়ে জামায়াত আমির বলেন, এমন বিপ্লবীদের হত্যার বিচার না হলে বিপ্লবী তৈরি হবে না।

