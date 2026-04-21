রেসিপি

টক ঝাল মিষ্টি পেয়ারা মাখা

ছবি: রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

গ্রীষ্মের দুপুরে রান্নাঘরে কাজ করতে করতে টক-ঝাল-মিষ্টি কিছু খেতে মন চাইছে? বাড়িতে পেয়ারা থাকলে সহজেই তৈরি করে ফেলতে পারেন পেয়ারা মাখা। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

পেয়ারা ৩টা, লেবুর রস ১ চা-চামচ, বিট লবণ আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, শুকনো মরিচ ভাজা গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ, কাসুন্দি ১ টেবিল চামচ এবং চিনি স্বাদমতো বা ১ টেবিল চামচ।

প্রণালি

পেয়ারা ধুয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন। এবার একটা বাটিতে সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে নিন। পরে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল পেয়ারার টক-ঝাল-মিষ্টি ভর্তা।

