ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে চিয়া বীজ ভেজানো পানি পানসহ আরও যা করেন ম্রুণাল ঠাকুর

ফটো স্টোরি
তরুণদের ক্রাশ ম্রুণাল ঠাকুর! তাঁর অভিনীত নতুন সিনেমা ‘হ্যায় জওয়ানি তো ইশ্ক হোনা হ্যায়’ সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে। সিনেমার গানগুলোও ধুমসে শুনছে মানুষ। ম্রুণাল ঠাকুরের রূপের রহস্য কী? উত্তর একটাই—ব্যস্ত সময়সূচি থাকা সত্ত্বেও একটি ধারাবাহিক সৌন্দর্য ও সুস্থতার রুটিন বজায় রাখেন এই নায়িকা। তিনি পর্যাপ্ত পানি পান, স্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া এবং শরীরচর্চার মাধ্যমে নিজের সৌন্দর্যচর্চার রুটিন বজায় রাখেন। শুধু তা-ই নয়, ত্বক সুস্থ ও উজ্জ্বল রাখতে ম্রুণাল চিয়া বীজের পানীয় পান করতে পছন্দ করেন।
ম্রুণাল মূলত চিয়া বীজের পানীয় বা স্মুদি পান করেন। তিনি মনে করেন, এটি তাঁর ত্বক উজ্জ্বল রাখতে সহায়তা করে। এই অভিনেত্রী এক গ্লাস পানিতে এক চা-চামচ চিয়া বীজ ভিজিয়ে পান করতে ভালোবাসেন।
চিয়া বীজে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে। পাশাপাশি এটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, আঁশ, ভিটামিন ও খনিজে সমৃদ্ধ। চিয়া বীজ ত্বক এবং হজমের জন্য খুব ভালো। এই বীজ ত্বক আর্দ্র রাখে এবং এর স্থিতিস্থাপকতা উন্নত করে। চিয়া বীজ ব্রণ ও ত্বকের লালচে ভাবের মতো সমস্যা কমাতে সাহায্য করতে পারে। এটি হজমশক্তি উন্নত করে এবং শরীরকে ডিটক্সিফাই করে।
ম্রুণাল ঠাকুর তাঁর নরম কোমল ত্বকের জন্য পেঁপের মাস্ক ও মধুর স্ক্রাব ব্যবহার করেন। ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে ম্রুণাল জানিয়েছিলেন, তাঁর ত্বক শুষ্ক। ‘সন অব সর্দার ২’ অভিনেত্রীর ত্বকের জন্য মধু দারুণ কাজ করে। তিনি তাঁর ত্বকের জন্য ঘরে তৈরি ফেস মাস্ক এবং স্ক্রাব ব্যবহার করতেও পছন্দ করেন।
ছুটির দিন অর্থাৎ প্রতি রোববার তিনি তাঁর মুখে পেঁপের মাস্ক এবং মধু বা চিনির স্ক্রাব ব্যবহার করেন। মধুতে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অন্যদিকে ব্রাউন সুগার আলতোভাবে ত্বকের মৃত কোষ দূর করে। ম্রুণাল তাঁর ত্বকে অ্যালোভেরা আলতোভাবে ঘষেও ব্যবহার করেন। তিনি সরাসরি অ্যালোভেরা গাছ থেকে পাতা সংগ্রহ করে তার জেল বের করে মুখে ব্যবহার করেন।
ত্বকের যত্নের পাশাপাশি, ম্রুণাল ঠাকুর তাঁর ফিটনেস রুটিনের প্রতিও নিবেদিত। তিনি তাঁর শরীরের নমনীয়তা, ভারসাম্য এবং কোর স্ট্রেন্থ উন্নত করার জন্য পাইলেটস করেন। অভিনেত্রী তাঁর জিম সেশনে সিঙ্গেল আর্ম ডাম্বেল শোল্ডার প্রেস, বার্পি, পুল-আপ, ক্যাবল পুল-ডাউন, ব্যাক এক্সটেনশন ইত্যাদি কসরত অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
সূত্র: পিংক ভিলা
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