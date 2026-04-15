ঝটপট বানিয়ে ফেলুন জিবে জল আনা আম-কাসুন্দি মাখা

বাজারে কাঁচা আম উঠেছে। কাঁচা আম মাখা খেতে কমবেশি সবারই ভালো লাগে। যাঁরা এই প্রথম নিজের হাতে কাঁচা আম মাখা তৈরির কথা ভাবছেন, তাঁদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
আম ৬-৭টা, গুড় ৪ টেবিল চামচ, বিট লবণ আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচ কুচি ১ টেবিল চামচ, কাসুন্দি ১ টেবিল চামচ, লেবু পাতা ৩-৪টা।
প্রণালি
আমের খোসা ফেলে পাতলা করে কেটে নিন। পরে সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে নিন। বাটিতে সুন্দর করে ঢেলে পরিবেশন করুন। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল আম-কাসুন্দি।
