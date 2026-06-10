Ajker Patrika
এনজিও

সাজিদা ফাউন্ডেশনে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকায়

চাকরি ডেস্ক 
সাজিদা ফাউন্ডেশনে নিয়োগ, কর্মস্থল ঢাকায়
প্রতীকী ছবি

সাজিদা ফাউন্ডেশন জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘হেড অব ইন্টারনাল অডিট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৮ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের সুযোগ পাবেন।

পদের নাম: হেড অব ইন্টারনাল অডিট।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অ্যাকাউন্টিং ও ইনফরমেশন সিস্টেম, অ্যাকাউন্টিং, ফিন্যান্সে ব্যবসায় স্নাতক এবং এমবিএ ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: পাঁচ বছর।

চাকরির ধরন: এনজিও, ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: মোবাইল ও ইন্টারনেট ভাতা, জীবন ও চিকিৎসা বিমা, উৎসব বোনাস এবং পারফরম্যান্স বোনাস দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

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