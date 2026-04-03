Ajker Patrika
রেসিপি

পেয়ারার টক-মিষ্টি চাটনি

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
আপডেট : ০৩ এপ্রিল ২০২৬, ১৪: ৫৮
পেয়ারার টক-মিষ্টি চাটনি
পেয়ারার টক মিষ্টি চাটনি

পথে আসতে-যেতে পেয়ারা চোখে পড়ছে এখন। প্রায়ই হয়তো ফেরার পথে কিনে নিয়ে আসেন বাড়িতে। এবার তৈরি করে ফেলুন পেয়ারার টক-মিষ্টি চাটনি। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন আলিফ’স ডেলিকেট ডিশেজের শেফ আলিফ রিফাত

উপকরণ

আধা পাকা পেয়ারা ২ থেকে ৩টি, গোলানো তেঁতুল সামান্য, পাঁচফোড়ন ১ চা-চামচ, আস্ত শুকনা মরিচ ৩ থেকে ৪টি, ভাজা জিরা গুঁড়া আধা চা-চামচ, চিলি ফ্লেক্স, ভাজা ধনে গুঁড়া ও বিট লবণ আধা চা-চামচ করে, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, সরিষার তেল আধা কাপ।

প্রণালি

পেয়ারা কেটে বিচি ফেলে সেদ্ধ করে পেস্ট বানিয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে পাঁচফোড়ন ও মরিচের ফোঁড়ন দিন। এবার এতে পেয়ারার পেস্ট ও তেঁতুল গোলানো পানি দিয়ে কষিয়ে নিন ভালো করে। এ সময় পরিমাণমতো লবণ ও স্বাদমতো চিনি মিশিয়ে নিন। কষাতে কষাতে যখন তেল ভেসে উঠলে চিলি ফ্লেক্স, বিট লবণ, ভাজা ধনে ও জিরা গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে ফেলুন।

বিষয়:

খাবাররান্নারেসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

গ্রীষ্মকালীন পোশাকের রঙে থাকুক নতুনত্ব ও সতেজতার ছোঁয়া

গ্রীষ্মকালীন পোশাকের রঙে থাকুক নতুনত্ব ও সতেজতার ছোঁয়া

আজকের রাশিফল: নতুন কারও সঙ্গে আলাপ হবে, সকালে দাঁত মেজেছেন তো

আজকের রাশিফল: নতুন কারও সঙ্গে আলাপ হবে, সকালে দাঁত মেজেছেন তো

গরমে ত্বক উজ্জ্বল ও সতেজ রাখবে মধু

গরমে ত্বক উজ্জ্বল ও সতেজ রাখবে মধু

যে খাবারগুলো মাইক্রোওয়েভ ওভেনে গরম করবেন না

যে খাবারগুলো মাইক্রোওয়েভ ওভেনে গরম করবেন না