পেয়ারার টক-মিষ্টি চাটনি

পথে আসতে-যেতে পেয়ারা চোখে পড়ছে এখন। প্রায়ই হয়তো ফেরার পথে কিনে নিয়ে আসেন বাড়িতে। এবার তৈরি করে ফেলুন পেয়ারার টক-মিষ্টি চাটনি। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন আলিফ’স ডেলিকেট ডিশেজের শেফ আলিফ রিফাত।
উপকরণ
আধা পাকা পেয়ারা ২ থেকে ৩টি, গোলানো তেঁতুল সামান্য, পাঁচফোড়ন ১ চা-চামচ, আস্ত শুকনা মরিচ ৩ থেকে ৪টি, ভাজা জিরা গুঁড়া আধা চা-চামচ, চিলি ফ্লেক্স, ভাজা ধনে গুঁড়া ও বিট লবণ আধা চা-চামচ করে, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, সরিষার তেল আধা কাপ।
প্রণালি
পেয়ারা কেটে বিচি ফেলে সেদ্ধ করে পেস্ট বানিয়ে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম করে পাঁচফোড়ন ও মরিচের ফোঁড়ন দিন। এবার এতে পেয়ারার পেস্ট ও তেঁতুল গোলানো পানি দিয়ে কষিয়ে নিন ভালো করে। এ সময় পরিমাণমতো লবণ ও স্বাদমতো চিনি মিশিয়ে নিন। কষাতে কষাতে যখন তেল ভেসে উঠলে চিলি ফ্লেক্স, বিট লবণ, ভাজা ধনে ও জিরা গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে ফেলুন।
