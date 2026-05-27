রেসিপি

বিফ গলৌটি কাবাব

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
কোরবানির ঈদে বাড়িতেই নানা ধরনের কাবাব তৈরি করতে পারেন। আপনাদের জন্য বিফ গলৌটি কাবাবের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন আলিফ’স ডেলিকেট ডিশেজের শেফ আলিফ রিফাত

উপকরণ

বিফ কিমা আধা কেজি, দারুচিনি ১ ইঞ্চি লম্বা একটি, কালো এলাচি ১টি, তেজপাতা ১টি, লং ৫ থেকে ৬টি, কাঁচামরিচ ৪ থেকে ৫টি, জয়ফল ১ থেকে ৩টি, জয়ত্রী ১ টুকরা, কালো গোলমরিচ ৮ থেকে ১০টি, এলাচি ৪ থেকে ৫টি, বেরেস্তা ১ কাপ, রসুন ৪ থেকে ৫ কোয়া, আদা ১ ইঞ্চি লম্বা এক টুকরা, লাল মরিচ গুঁড়া ১ চা-চামচ, পেঁপে কুচি ২ টেবিল চামচ, ধনে পাতা ১ মুঠো, ডিম ১টি, ভাজা বেসন ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, ভাজার জন্য তেল, ঘি বা মাখন।

প্রণালি

মিক্সচার মেশিনে বেসন, তেল ও মাংসের কিমা ছাড়া সব উপকরণ একত্রে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। এবার মাংসের কিমার সঙ্গে লবণ ভালো করে মেশাতে হবে। ২ মিনিট লবণ মাখানোর পর ব্লেন্ড করা মসলা ও বেসন দিয়ে ভালো করে মাখাতে হবে। এবার গোল গোল চ্যাপ্টা আকারে কাবাব বানিয়ে অল্প তেল, ঘি বা মাখনে দুই পাশ ভালো করে ভেজে নিতে হবে।

