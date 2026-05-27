রেসিপি

গরুর মাংসের ভিন্ন স্বাদ পেতে রাঁধুন গ্রিন চিলি বিফ

কোরবানির ঈদে টানা কয়েক দিন গরুর মাংস খাওয়া হয়। একইভাবে খেতে মন না চাইলে স্বাদে বদল আনতে পারেন। আপনাদের জন্য গ্রিন চিলি বিফের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

গরুর মাংস ১ কেজি, ছোট লাল আলু ভাজা ২৫০ গ্রাম, টমেটো কিউব করে কাটা ৩ থেকে ৪টি, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, আদা-রসুনকুচি ২ টেবিল চামচ, ১০ থেকে ১২টি কাঁচা মরিচের ফালি, কাঁচা মরিচবাটা ১ টেবিল চামচ, গরম মসলার গুঁড়া ১ চা-চামচ, টমেটো পেস্ট আধা কাপ, ধনেপাতাকুচি আধা কাপ, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল ১ কাপ, সবুজ ক্যাপসিকাম আধা কাপ।

প্রণালি

গরুর মাংস ধুয়ে লবণ দিয়ে সেদ্ধ করুন। এরপর বাদামি করে ভাজুন। আরেকটি পাত্রে তেল গরম করে পেঁয়াজকুচি, আদাকুচি ও রসুনের কোয়া দিয়ে বাদামি করে ভাজুন। এতে মরিচবাটা ও গরম মসলাগুঁড়া দিয়ে একটু কষিয়ে টমেটো ও ক্যাপসিকাম টুকরা দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিন। এর মধ্যে ভাজা মাংস ও ভাজা আলু দিয়ে নেড়ে টমেটো পেস্ট দিয়ে ঢেকে ৫ মিনিট রান্না করুন। ঝোল মাখা মাখা হয়ে এলে কাঁচা মরিচ ফালি ও ধনেপাতাকুচি দিয়ে দমে রাখুন ৫ মিনিট। তারপর নামিয়ে পরিবেশন করুন।

