Ajker Patrika
খাবারদাবার

বিশ্বকাপের আমেজ বাড়াতে বাসাতেই তৈরি করুন সৌদি আরবের স্ট্রিট ফুড

ফিচার ডেস্ক
বিশ্বকাপের আমেজ বাড়াতে বাসাতেই তৈরি করুন সৌদি আরবের স্ট্রিট ফুড

স্ট্রিট ফুড এখন পৃথিবীর খাদ্যসংস্কৃতিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। দেশের স্ট্রিট ফুড চেখে দেখা আধুনিক পর্যটনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ গ্রুপ ‘এইচ’-এর খেলায় রাত ১০টায় আটলান্টা স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে স্পেন ও সৌদি আরব। এ খেলা দেখতে দেখতে খেতে পারেন সৌদি আরবের তিনটি স্ট্রিট ফুডের যেকোনো একটি।

সৌদি আরবের স্ট্রিট ফুড সংস্কৃতি মধ্যপ্রাচ্যের বেদুইন ঐতিহ্য, বাণিজ্যপথ এবং হজযাত্রীদের প্রভাবে গড়ে উঠেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল অঞ্চলের খাদ্যসংস্কৃতির ঐতিহ্য। এখানে দেশটির তিনটি জনপ্রিয় স্ট্রিট ফুডের ইতিহাস ও রেসিপি তুলে ধরা হলো।

ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

১. মুতাব্বাক

ইতিহাস

‘মুতাব্বাক’ অর্থ ভাঁজ করা। এটি মূলত ইয়েমেনি ও দক্ষিণ আরবের খাবার, যা পরে সৌদি আরবের পশ্চিমাঞ্চল, বিশেষ করে জেদ্দায় জনপ্রিয় হয়। হজ ও ওমরাহ উপলক্ষে আসা যাত্রীদের মাধ্যমে এর বিস্তার ঘটে বলে ধারণা করা হয়। বর্তমানে এটি সৌদি আরবের অন্যতম পরিচিত স্ট্রিট ফুড।

উপকরণ

ময়দা ২ কাপ, পানি ও লবণ পরিমাণমতো, গরুর মাংসের কিমা ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ১টি, ডিম ২টি, কাঁচা মরিচের কুচি ২টি, তেল।

প্রস্তুত প্রণালি

ময়দা, পানি ও লবণ দিয়ে নরম খামির তৈরি করুন। এরপর কিমা ও পেঁয়াজ ভেজে নিয়ে তার সঙ্গে ডিম ফেটিয়ে মিশিয়ে নিন। নির্দিষ্ট আকারে খামির পাতলা করে লুচির মতো বেলে নিয়ে তার মধ্যে পুর দিয়ে চারদিক ভাঁজ করে চারকোনা আকার দিন। এরপর তাওয়া বা প্যানে তেল দিয়ে দুই পাশ সোনালি হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে মুতাব্বাক।

ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

সাম্বুসা

ইতিহাস

সাম্বুসার শিকড় মধ্যযুগের পার্সিয়ায়। বাণিজ্যপথ ধরে এটি আরব উপদ্বীপে আসে। সৌদি আরবে, বিশেষ করে রমজান মাসে সাম্বুসা অত্যন্ত জনপ্রিয়। ইফতারের সময় রাস্তার দোকানগুলোতে এটি ব্যাপকভাবে বিক্রি হয়। তবে অন্যান্য সময়েও এর কদরে কমতি পড়ে না।

উপকরণ

সাম্বুসা শিট বা পাতলা রুটি, মুরগি বা গরুর কিমা ২০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ১টি, ধনেগুঁড়া আধা চা-চামচ, জিরাগুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ এবং ভাজার জন্য তেল।

ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

প্রস্তুত প্রণালি

কিমার সঙ্গে পেঁয়াজকুচি ও ধনে-জিরাগুঁড়া মিশিয়ে রান্না করুন। তারপর সাম্বুসা শিটে সেই ভাজা কিমা দিয়ে ত্রিভুজ আকারে মুড়ে নিন। সোনালি হওয়া পর্যন্ত ডুবো তেলে ভেজে নিন। তারপর চায়ের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

রেসিপি থেকে বুঝতে পারছেন, এটি আমাদের দেশের সমুচার মতো একটি খাবার। ফুটবলের আমেজ বাড়িয়ে তুলতে এটি তৈরি করে নিতে পারেন।

ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ফালাফেল

ইতিহাস

ফালাফেলের উৎপত্তি নিয়ে বিতর্ক থাকলেও অধিকাংশ গবেষক এর উৎস মিসর বলে মনে করেন। পরে এটি পুরো মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ে বলে ধারণা করা হয়। সৌদি আরবের শহরগুলোতে ফালাফেল স্যান্ডউইচ একটি জনপ্রিয় ও সাশ্রয়ী স্ট্রিট ফুড।

উপকরণ

রাতভর ভেজানো ছোলা ২ কাপ, রসুন ৪ কোয়া, ধনেপাতা ১ মুঠো, পরিমাণমতো পার্সলে বা পুদিনাপাতা, জিরা ১ চা-চামচ, লবণ, তেল।

প্রস্তুত প্রণালি

ভেজানো ছোলা, রসুন এবং ধনেপাতা, পার্সলে বা পুদিনাপাতা ব্লেন্ড করে জিরা ও লবণ মিশিয়ে ছোট বল তৈরি করুন। তারপর ডুবো তেলে সোনালি হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এরপর রুটি, তাহিনি সস ও সালাদের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

কিছু মজার তথ্য

সৌদি আরবের ব্যস্ত শহরগুলো, বিশেষ করে রিয়াদ, জেদ্দা ও মক্কায় মুতাব্বাক, সাম্বুসা ও ফালাফেল বেশি দেখা যায়। এই তিনটি খাবারই সৌদি স্ট্রিট ফুড সংস্কৃতিতে বহু সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রতিফলন; যেখানে আরব, পারস্য, আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রভাব একসঙ্গে মিশে গেছে।

সিনেমা দেখার মতো বাসায় বা বন্ধুদের সঙ্গে খেলা দেখতে বসলে হালকা খাবার না হলে জমে না। সৌদি আরবের এই স্ট্রিট ফুডগুলো খুব সহজে তৈরি করে নেওয়া যায়। ফলে বিশ্বকাপ ফুটবলের আনন্দ আরও বাড়িয়ে তুলতে এই খাবারগুলো বাসাতেই তৈরি করে নিন।

বিষয়:

পর্যটনফুটবল বিশ্বকাপখাবারজীবনধারাখাবারদাবার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত