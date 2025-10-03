Ajker Patrika
> জীবনধারা
> খাবারদাবার

ইলিশ মাছের জালি কাবাব

ফিচার ডেস্ক
রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

জালি কাবাব তো অনেক খেয়েছেন। ইলিশ মাছের জালি কাবাব খেয়েছেন কখনো? হাতে সময় থাকলে ছুটির দিনেই তৈরি করে ফেলতে পারেন মাজাদার এই রেসিপি। আপনাদের জন্য ইলিশ মাছের জালি কাবাবের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

ইলিশ মাছ সেদ্ধ ১ কাপ, আলু সেদ্ধ ১ কাপ (গ্রেড করা), মিহি পেঁয়াজকুচি ৪ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ২ চা-চামচ, ধনে ও জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, ধনে ও পুদিনাপাতাকুচি ৪ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচকুচি ২ টেবিল চামচ, টমেটো সস ২ টেবিল চামচ, ডিম ১টি কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ও লেবুর রস ১ চা-চামচ।

প্রণালি

ইলিশ মাছ লবণ ও পানি দিয়ে সেদ্ধ করে কাঁটা ছাড়িয়ে নিন। আলু সেদ্ধ করে খোসা ফেলে গ্রেড করে নিন। এবার একটি পাত্রে ডিম ছাড়া অন্য সব উপকরণ দিয়ে ভর্তার মতো বানিয়ে নিন। হাতে তেল লাগিয়ে কাবাব তৈরি করে ৩০ মিনিট রেখে দিন। তারপর একটি পাত্রে ডিম ফাটিয়ে ১ টেবিল চামচ পানি দিয়ে পেস্ট করে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম হলে কাবাব ডিমে ডুবিয়ে সোনালি করে ভেজে নিন। সার্ভিং ডিশে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল ইলিশ মাছের জালি কাবাব।

বিষয়:

ইলিশজীবনধারারেসিপিখাবারদাবার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

বিয়ের আগের রাতে গলায় ফাঁস দিলেন বর, দশমিনায় উৎসবের বাড়িতে শোকের ছায়া

দ্বিরাষ্ট্রীয় সমাধানের শর্তেই কেবল ট্রাম্পের গাজা প্রস্তাব মানতে প্রস্তুত রাশিয়া: পুতিন

মাথা ঠান্ডা করে আরামে ঘুমান, নিজেদের সমস্যায় মন দিন—পশ্চিমা নেতাদের পুতিন

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ফ্লোটিলার সর্বশেষ জাহাজটির বর্তমান অবস্থান, স্টারলিংকের ইন্টারনেট এখনো সচল

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

ভারতের যে গ্রামে রয়েছে নবীদের কবর

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

৩৮ টাকার শেয়ার ৯ হাজারে উঠে এখন ৯০০ টাকায়

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

সম্পর্কিত

ইলিশ মাছের জালি কাবাব

ইলিশ মাছের জালি কাবাব

লাল চাল বনাম সাদা চাল: কোনটি স্বাস্থ্যকর

লাল চাল বনাম সাদা চাল: কোনটি স্বাস্থ্যকর

বিমান ভ্রমণের অদৃশ্য বাধা ‘নো ফ্লাই লিস্ট’ কী?

বিমান ভ্রমণের অদৃশ্য বাধা ‘নো ফ্লাই লিস্ট’ কী?

যে খাবারগুলো মূলত কাকতালীয় ঘটনার ফলাফল

যে খাবারগুলো মূলত কাকতালীয় ঘটনার ফলাফল