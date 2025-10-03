ফিচার ডেস্ক
জালি কাবাব তো অনেক খেয়েছেন। ইলিশ মাছের জালি কাবাব খেয়েছেন কখনো? হাতে সময় থাকলে ছুটির দিনেই তৈরি করে ফেলতে পারেন মাজাদার এই রেসিপি। আপনাদের জন্য ইলিশ মাছের জালি কাবাবের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
ইলিশ মাছ সেদ্ধ ১ কাপ, আলু সেদ্ধ ১ কাপ (গ্রেড করা), মিহি পেঁয়াজকুচি ৪ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ২ চা-চামচ, ধনে ও জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, ধনে ও পুদিনাপাতাকুচি ৪ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচকুচি ২ টেবিল চামচ, টমেটো সস ২ টেবিল চামচ, ডিম ১টি কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ও লেবুর রস ১ চা-চামচ।
প্রণালি
ইলিশ মাছ লবণ ও পানি দিয়ে সেদ্ধ করে কাঁটা ছাড়িয়ে নিন। আলু সেদ্ধ করে খোসা ফেলে গ্রেড করে নিন। এবার একটি পাত্রে ডিম ছাড়া অন্য সব উপকরণ দিয়ে ভর্তার মতো বানিয়ে নিন। হাতে তেল লাগিয়ে কাবাব তৈরি করে ৩০ মিনিট রেখে দিন। তারপর একটি পাত্রে ডিম ফাটিয়ে ১ টেবিল চামচ পানি দিয়ে পেস্ট করে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম হলে কাবাব ডিমে ডুবিয়ে সোনালি করে ভেজে নিন। সার্ভিং ডিশে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল ইলিশ মাছের জালি কাবাব।
