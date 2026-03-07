Ajker Patrika
ইফতারে তৈরি করুন হার্টশেপ পিৎজা

ফিচার ডেস্ক
ইফতারে তৈরি করুন হার্টশেপ পিৎজা
ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

এই ভালোবাসার মাসে প্রিয়জনের জন্য নিজ হাতে তৈরি করতে পারেন মজাদার ও ব্যতিক্রমী কিছু খাবার। আপনাদের জন্য সুস্বাদু ও মজাদার হার্টশেপ পিৎজার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

ময়দা ৩ কাপ, ইস্ট ২ চা–চামচ, গুঁড়া দুধ ২ টেবিল চামচ, চিনি ৪ টেবিল চামচ, লবণ ১ চা–চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, পানি পরিমাণমতো এবং ডিম ১টা ব্রাশ করার জন্য।

প্রণালি

সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে গরম জায়গায় রেখে দিন প্রায় ১ ঘণ্টা। এবার লাভ ডাইসে তেল ব্রাশ করে ইস্ট ডো সেট করে, ডিম ব্রাশ করে ওভেনে ২২০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় ১০/১৫ মিনিট বেক করুন।পরে চিকেন ফ্রাই দিয়ে ডেকোরেশন করুন। তো তৈরি হয়ে গেলো সুস্বাদু চিকেন দিয়ে লাভ পিৎজা।

