মরোক্কান হাম্মাম স্পা কী? ত্বকের সৌন্দর্য বাড়াতে বাড়িতে যেভাবে এই স্পা করা হয়

হাম্মাম স্পা হলো মরক্কোর ঐতিহ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি ত্বক পরিষ্কারের রীতি—যেখানে বাষ্প, মরক্কোর ব্ল্যাক সোপ, কেসা গ্লাভস দিয়ে এক্সফোলিয়েশন, ক্লে এবং পুষ্টিকর তেলের সমন্বয়ে ত্বককে গভীরভাবে পরিষ্কার ও কোমল করে তোলা হয়। মরক্কোর অধিবাসীরা স্পা সেন্টারের পরিবর্তে বাড়িতেই এই হাম্মাম স্পা করতে ভালোবাসেন।
মরোক্কানরা মনে করেন, একটি বিলাসবহুল স্পার জন্য সবসময় স্যালনে যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। সঠিক পণ্য এবং একটি ধীরস্থির রুটিনের মাধ্যমে, যে কেউই বাড়িতে একটি হাম্মাম স্পা নিতে পারেন বলে তাঁরা মনে করেন।
হাম্মাম মানে শুধু একটি স্নান নয়। এটি একটি ত্বক পরিষ্কার, এক্সফোলিয়েট এবং ত্বককে আরাম দেওয়ার রীতি যা ত্বককে মসৃণ, কোমল এবং গভীর থেকে সতেজ করে তোলে। এর প্রধান ধাপগুলোর মধ্যে সাধারণত বাষ্প, মরক্কোর ব্ল্যাক সোপ, কেসা গ্লাভস দিয়ে এক্সফোলিয়েশন, ক্লে এবং একটি পুষ্টিকর তেল বা ফ্লোরাল ওয়াটার অন্তর্ভুক্ত থাকে। মরোক্কানরা মনে করেন, এই পদ্ধতিতে তাড়াহুড়ো না করে বাড়িতে শান্তিদায়ক উপায়ে ত্বকের যত্ন নেওয়া হয়; যা ত্বকের জন্য অন্যান্য যেকোনো রূপ-রুটিনের চেয়ে বেশি ফলদায়ক।
মরোক্কান ব্ল্যাক সোপ এক্সফোলিয়েশনের আগে ত্বককে নরম করতে সাহায্য করে। এটি মরোক্কান অলিভ এবং অর্গান অয়েল দিয়ে তৈরি। এটি মুখ ও শরীরে ব্যবহার করা যায় এবং ত্বক গভীরভাবে পরিষ্কার করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি।
ব্ল্যাক সোপ ব্যবহারের পর ত্বক থেকে মৃত কোষ ও ময়লা দূর করতে কেসা গ্লাভস ব্যবহার করা হয়। মরোক্কান কেসা এক্সফোলিয়েটিং গ্লাভটি শাওয়ার বা বাথ এক্সফোলিয়েশনের জন্য বিশেষভাবে তৈরি এবং এটি ত্বককে মসৃণ ও নরম রাখতে সাহায্য করে।
খনিজ উপাদান সমৃদ্ধ মরোক্কান ক্লে, যা হাম্মাম রীতিতে ব্যবহৃত হয়। ক্লে ত্বককে নরম, আর্দ্র ও ডিটক্সিফাই করার পাশাপাশি সিবাম কমাতে সাহায্য করে।
এক্সফোলিয়েশনের পর ত্বকের হাইড্রেশন প্রয়োজন। রোজ ওয়াটার, অরেঞ্জ ব্লসম ওয়াটার, আর্গান অয়েল ত্বককে সতেজ ও পুষ্ট করতে সাহায্য করতে পারে।
প্রথম ধাপে একটি বাষ্পায়িত কক্ষে ১০-১৫ মিনিট শুয়ে বা বসে থাকতে হয়। এর ফলে শরীরের রোমকূপ বা পোরস খুলে যায়। এতে করে ত্বকের উপরিভাগের মৃতকোষ নরম হয়ে আসে।
এরপর পুরো শরীরে মরক্কোর ঐতিহ্যবাহী ‘ব্ল্যাক সোপ’ মাখা হয়। এই সাবানটি ত্বকের গভীর থেকে ময়লা নরম করতে সাহায্য করে। সাবান মেখে কিছুক্ষণ আবারও বাষ্পের মধ্যে অপেক্ষা করতে হয় এবং তারপর হালকা গরম পানি দিয়ে শরীর ধুয়ে ফেলা হয়।
এটি হাম্মাম স্পার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল ধাপ। কেসা নামক একধরনের বিশেষ খসখসে স্ক্রাবিং গ্লাভস বা দস্তানা হাতে পরে থেরাপিস্ট পুরো শরীর স্ক্র্যাব করতে হয়। এর মাধ্যমে শরীরের সমস্ত জমে থাকা মরা চামড়া এবং ময়লা সরে যায়।
সবশেষে হালকা গরম বা ঠান্ডা পানি দিয়ে পুরো শরীর ভালোমতো ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। শরীর পরিষ্কারের পর ময়শ্চারাইজার মেখে আরামদায়ক পোশাক পরে বিশ্রাম নিতে হয়। সাধারণত এই সময়ে ত্বকের আর্দ্রতা বাড়াতে ভেষজ চা বা মরক্কোর মিন্ট টি পান করা হয়।
সূত্র: টেস্ট অব মরোক
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