শীতের আমেজে গোসল: কেন সবার আগে চুল ধোয়া উচিত
বাইরে হালকা কুয়াশা, গায়ে কাঁপন ধরানো হিমেল হাওয়া। শীত মানেই সকালের জলকেলি মানেই এক অদ্ভুত যুদ্ধ! ঠান্ডার চোটে অনেকেই আমরা শর্টকাটে গোসল সেরে বাথরুম থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসার চেষ্টা করি। কিন্তু হুড়োহুড়ি করে গোসল সারতে গিয়ে গরম পানি আর সাবানের যত্রতত্র ব্যবহারে ত্বক হয়ে ওঠে রুক্ষ, আর চুল হারায় তার স্বাভাবিক দীপ্তি। ঋতু যা-ই হোক না কেন, গোসলের সঠিক ধাপগুলো মেনে চলা ত্বকের আর্দ্রতা ও চুলের সুরক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি। আর এই নিখুঁত গোসলের রুটিনের শুরুতেই যে কাজটি সবার আগে করতে হবে, তা হলো চুল ধোয়া। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন সবার আগে চুল পরিষ্কার করা বাধ্যতামূলক? এর পেছনে রয়েছে সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক ও ডার্মাটোলজিক্যাল ব্যাখ্যা।
সবার আগে চুল ধুতে হবে কেন
বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের গবেষণায় গোসলের ক্রম নিয়ে নানা মত থাকলেও, ত্বক ও চুল সুরক্ষার স্বার্থে ‘টপ টু বটম’ বা ওপর থেকে নিচে পরিষ্কার করার পদ্ধতিটিকেই বিজ্ঞানীরা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।
রাসায়নিক অবশিষ্টাংশ বা রেসিডিউ দূরীকরণ
লেস্টার ইউনিভার্সিটির মাইক্রোবায়োলজিস্ট ড. প্রিমরোজ ফ্রিস্টোন এবং কেমব্রিজ মেডিকেল গ্রুপের মেডিকেল ডিরেক্টর ডা. শার্লি কুইয়ের মতে, শ্যাম্পু ও কন্ডিশনারে সিলিকন, তেল এবং কৃত্রিম সুগন্ধি থাকে। চুল ধোয়ার সময় পানি ও ফেনার সঙ্গে এই কেমিক্যালের অবশিষ্টাংশ যখন মুখ, পিঠ ও কাঁধের ওপর দিয়ে গড়ায়, তখন তা ত্বকের সংস্পর্শে আসে।
ব্রণ ও ফলিকুলাইটিস রোধ
ডা. শার্লি কুই সতর্ক করে বলেছেন, শ্যাম্পু ও কন্ডিশনারের এই রেসিডিউ ত্বকের লোমকূপ বা পোরস বন্ধ করে দেয়। বিশেষ করে মুখ, পিঠ এবং বুকের ত্বকে চুলকানি, ফুসকুড়ি বা ‘ফলিকুলাইটিস’ হওয়ার প্রধান কারণ হলো চুলে ব্যবহার করা পণ্যের অবশিষ্টাংশ ত্বকে আটকে থাকা। তাই সবার আগে চুল ধুয়ে নিলে পরবর্তী ধাপে মুখ ও শরীর পরিষ্কার করার সময় এই ক্ষতিকর রাসায়নিকগুলো পুরোপুরি ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়।
শীতের গোসলের সঠিক ধাপসমূহ
শীতের দিনে শর্টকাটে গোসল না সেরে এই বৈজ্ঞানিক ও স্বাস্থ্যসম্মত ধাপগুলো অনুসরণ করতে পারেন:
ধাপ ১
সবার আগে চুল ধুতে হবে। এর জন্য প্রথমে কুসুম গরম পানি দিয়ে চুল ভিজিয়ে শ্যাম্পু করুন এবং স্ক্যাল্প ভালোভাবে পরিষ্কার করুন। এরপর কন্ডিশনার বা হেয়ার মাস্ক লাগিয়ে কিছুক্ষণ রেখে ধুয়ে ফেলুন।
ধাপ ২
চুল ধোয়া শেষ হওয়ার পর মুখের ত্বক ধুয়ে নিন। মনে রাখবেন, শরীরের জন্য সহ্য হওয়া অতিরিক্ত গরম পানি মুখের ত্বকের জন্য ক্ষতিকর। কারণ, এটি মুখের প্রাকৃতিক তেল কেড়ে নেয়। কুসুম গরম বা ঠান্ডা পানি দিয়ে মৃদু ফেসওয়াশ ব্যবহার করুন।
ধাপ ৩
এরপর বডি ওয়াশ বা সাবান দিয়ে শরীর পরিষ্কার করুন। স্ক্রাব বা এক্সফোলিয়েশন করতে চাইলে শরীর পরিষ্কারের পর তা ব্যবহার করুন। এ ছাড়া শীতের দিনে শেভ করার প্রয়োজন হলে গোসলের শেষের দিকে করুন। কারণ, বাথরুমের ভাপ লোমকূপ নরম করে কাটাছেঁড়ার ঝুঁকি কমায়।
গোসলের পরের জরুরি রূপচর্চা ও যত্ন
তোয়ালে ব্যবহারের সতর্কতা: শীতের ঠান্ডায় অনেকেই চুল ও শরীর তোয়ালে দিয়ে জোরে জোরে ঘষেন। এটি চুল ভেঙে যাওয়া এবং ত্বক লালচে হওয়ার কারণ হয়। তোয়ালে দিয়ে আলতো করে পানি শুষে নিন।
ভেজা ত্বকে লোশন লাগানো: ড. শার্লি কুইয়ের মতে, গোসলের পর ত্বক যখন সামান্য ভেজা থাকে, তখনই বডি লোশন বা ময়শ্চারাইজার লাগিয়ে নেওয়া উচিত। এটি ত্বকের আর্দ্রতা বা ‘ট্রান্সেপিডার্মাল ওয়াটার লস’ রোধ করে শীতের দিনেও ত্বককে রাখে কোমল ও নরম।
চুলের সিরাম: চুল কিছুটা শুকানোর পর মাঝারি ও দৈর্ঘ্যের অংশে হেয়ার সিরাম বা হালকা তেল লাগিয়ে নিন, যা শীতের রুক্ষ বাতাসে চুলকে ফ্রিজি হওয়া থেকে রক্ষা করবে।
শীতের আমেজে আরামদায়ক গোসল কেবল ঝটপট কাজ সারার বাহানা নয়। এটি হোক নিজের যত্ন নেওয়ার এক সতেজ অভ্যাস। সঠিক নিয়ম মেনে গোসল করলে ঠান্ডার দিনেও ত্বক ও চুল থাকবে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।
সূত্র: হেলথলাইন, ডেইলি মেইল