নবান্নের ঘ্রাণ নিয়ে এল অগ্রহায়ণ, ঋতুবদলের এই সময়ে কী খাবেন ও কেন
হেমন্তের শেষ আর শীতের আগমনী বার্তা নিয়ে আসে অগ্রহায়ণ মাস। বাংলার চিরায়ত ঐতিহ্যে এটি যেমন নতুন ধান ঘরে তোলার বা নবান্নের মাস, তেমনি আবহাওয়া পরিবর্তনেরও এক গুরুত্বপূর্ণ সময়। দিনে হালকা রোদ আর রাতে ও ভোরে হিমেল হাওয়ার কারণে এই সময়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কিছুটা কমে যেতে পারে। প্রকৃতি প্রতিটি ঋতুতেই আমাদের শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী খাবার উপহার দেয়। তাই সুস্থ থাকতে এবং মৌসুমি অসুখ-বিসুখ এড়াতে অগ্রহায়ণ মাসের খাদ্যতালিকায় বিশেষ নজর দেওয়া জরুরি।
পিঠা-পায়েসেও পুষ্টি আছে
অগ্রহায়ণ মানেই বাজারে নতুন আমন ধানের চাল আসা। নতুন চালের ভাত, ক্ষীর, পায়েস কিংবা পিঠা-পুলি বাঙালি তো এই সময় থেকে তৈরি শুরু করে। নতুন চালে প্রচুর শর্করা থাকে, যা শীতের শুরুতে শরীরে প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি জোগায়। এ ছাড়া এসব খাবারে নারকেল, দুধ ও গুড় যোগ করা হয় বলে আরও অনেক পুষ্টি উপাদান শরীরে প্রবেশ করে। তবে ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে এসব খাবার পরিমিত কিংবা চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে খাওয়া উচিত।
আগাম শীতকালীন শাকসবজি
অগ্রহায়ণে বাজারে ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিম, মুলা, গাজর, টমেটো এবং পালংশাক, লালশাক, লাউশাকের মতো পুষ্টিকর সবজি উঠতে শুরু করে। এসব সবজিতে প্রচুর ভিটামিন এ, সি, কে, ফলিক অ্যাসিড এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় সর্দি-কাশি ও ত্বকের শুষ্কতা দূর করতে এই শাকসবজিগুলো দারুণ কার্যকর।
খেজুরের রস ও নতুন গুড়
কার্তিক শেষ হতে হতেই গাছিরা খেজুরগাছ কাটতে শুরু করেন এবং বাজারে আসতে শুরু করে টাটকা খেজুরের রস ও পাটালি বা ঝোলা গুড়। গুড়ে প্রচুর আয়রন, ম্যাগনেশিয়াম ও পটাশিয়াম থাকে। এটি রক্তশূন্যতা দূর করে, হজমশক্তি বাড়ায় এবং শরীর ভেতর থেকে উষ্ণ রাখে। চিনির বদলে গুড় ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের জন্য অনেক বেশি উপকারী।
মৌসুমি ফলমূল
এই সময়ে কমলালেবু, মাল্টা, জলপাই, আমলকী ও পেয়ারার মতো টক-মিষ্টি ফল পাওয়া যায়। এসব ফল ভিটামিন সি-এর দারুণ উৎস। ভিটামিন সি শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়িয়ে ভাইরাসজনিত জ্বর ও ঠান্ডা লাগা প্রতিরোধ করে। এ ছাড়া ত্বক ও চুল ভালো রাখতেও এগুলো সাহায্য করে।
আদা, রসুন, তুলসী ও মধু
অগ্রহায়ণের হিমেল বাতাসে গলাব্যথা বা খুসখুসে কাশি হওয়া খুব স্বাভাবিক। তাই খাদ্যতালিকায় ভেষজ উপাদান রাখা ভালো। আদা ও তুলসীপাতার চা এবং সকালে খালি পেটে সামান্য মধু ও কালোজিরা খেলে শ্বাসতন্ত্র ভালো থাকে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে যায়।
প্রোটিন ও স্বাস্থ্যকর চর্বি
শীতের শুরুতে খাদ্যতালিকায় দেশি ছোট মাছ, ডিম, ডাল ও বাদাম রাখা উচিত। ছোট মাছে থাকা ক্যালসিয়াম এবং ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড হাড় ও চোখের জন্য ভালো। আর বাদাম ও বীজজাতীয় খাবার শরীরে প্রয়োজনীয় উষ্ণতা ধরে রাখতে সাহায্য করে।
যেসব খাবার এড়িয়ে চলতে হবে
আবহাওয়া শুষ্ক হতে থাকার কারণে অগ্রহায়ণ মাসে শরীর দ্রুত পানিশূন্য হয়ে পড়ে। তাই অতিরিক্ত ভাজাপোড়া, বাসি খাবার এবং ঠান্ডা পানীয় এড়িয়ে চলা উচিত। পাশাপাশি তৃষ্ণা কম পেলেও পর্যাপ্ত কুসুম গরম পানি পান করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।
প্রকৃতির নিয়মেই প্রতিটি ঋতুতে এমন সব ফল ও ফসল জন্মায়, যা সেই সময়ের আবহাওয়ার সঙ্গে লড়াই করার শক্তি জোগায়। তাই সুস্থ ও সতেজ থাকতে অগ্রহায়ণ মাসে প্রাকৃতিক ও মৌসুমি খাবারের ওপরই বেশি ভরসা রাখা উচিত। মন ভালো রাখতে এই মৌসুমের পিঠাপুলি ও পায়েস খাওয়া যেতে পারে। এতে শরীর ও মন—দুটোই থাকবে সতেজ ও প্রাণবন্ত।