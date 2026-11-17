আজকের রাশিফল: আকাশে আজ প্রেমের মেঘ, কর্মক্ষেত্রে দাপট বজায় থাকবে
মেষ রাশি (২১ মার্চ–১৯ এপ্রিল)
আপনার গ্রহের অবস্থান আজ তুরস্কের আনতালিয়ায় চলমান কপ-৩১ জলবায়ু সম্মেলনের মতোই বেশ উত্তপ্ত। বিশ্বনেতারা যেমন জীবাশ্ম জ্বালানি বাদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, কিন্তু কাজের বেলায় ঠনঠন, আপনার পকেটের অবস্থাও ঠিক তেমনই। মাসের মাঝামাঝি সময়ে এসে মানিব্যাগের স্বাস্থ্যের চেয়ে দেশের ২৩.৩৮ লাখ কোটি টাকার সরকারি ঋণের বোঝাও যেন আপনার কাছে হালকা মনে হবে। তবে দুশ্চিন্তা করবেন না, বাংলাদেশ ব্যাংক যেমন রিজার্ভ থেকে ডলার ছেড়ে ১২৫ টাকার নিচে দাম নামানোর চেষ্টা করছে, আপনার জীবনেও তেমন কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী সাময়িক ধার দিয়ে আপনাকে দেউলিয়া হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বসের মেজাজ আজ হরমুজ প্রণালির রণতরির মতোই টানটান থাকতে পারে, তাই অযথা তর্কে না জড়িয়ে নীরবে কাজ করে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।
বৃষ রাশি (২০ এপ্রিল–২০ মে)
বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি বেশ নাটকীয়। বাজারে শীতের সবজির দাম কমলেও কৃষক যেমন ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না, আপনার পরিশ্রমের ক্ষেত্রেও আজ ঠিক তেমনই মূল্যায়ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের পরীক্ষামূলক গ্রিড সংযোগের খবরের মতো আপনার জীবনেও আজ আলোর ঝলকানি দেখা যেতে পারে, বিশেষ করে প্রেমের ক্ষেত্রে। সঙ্গীর সঙ্গে মান-অভিমান চললে তা মিটিয়ে ফেলুন, নইলে মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধবিরতি আলোচনার মতোই তা দীর্ঘসূত্রতায় আটকে যাবে। সন্ধ্যায় পুরান ঢাকার মৌলভীবাজারের মসলার সুবাসের মতো কোনো সুখবর আপনার মন ভালো করে দিতে পারে।
মিথুন রাশি (২১ মে–২০ জুন)
আপনার দ্বৈত সত্তা আজ ঢাকার ট্রাফিক জ্যাম আর মেট্রোরেলের গতির মতোই পরস্পরবিরোধী আচরণ করবে। একদিকে যেমন এনবিআরের ভ্যাট রিটার্ন জমার বর্ধিত সময়সীমা (২২ নভেম্বর) দেখে আপনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবেন, অন্যদিকে সংসারের বাড়তি খরচের হিসাব মেলাতে গিয়ে আপনার মাথা চক্কর দেবে। বিশ্বরাজনীতিতে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে যেমন মাতামাতি চলছে, আপনার অফিসেও আজ প্রযুক্তিগত কোনো ঝামেলায় পড়তে হতে পারে। তবে আপনার বাকপটুতা দিয়ে যেকোনো পরিস্থিতি সামলে নিতে পারবেন, ঠিক যেমন আমাদের দেশের রাজনীতিকেরা যেকোনো সংকটে সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন।
কর্কট রাশি (২১ জুন–২২ জুলাই)
কর্কট রাশির জাতকদের মন আজ নবান্ন উৎসবের পিঠাপুলির মতোই নরম ও আবেগপ্রবণ থাকবে। তবে আবেগে ভেসে গিয়ে কাউকে টাকা ধার দেবেন না, কারণ সেই টাকা ফেরত পাওয়া আর গাজায় শীতকালীন ত্রাণ পৌঁছানোর অনিশ্চয়তা আজ একই সমান্তরালে অবস্থান করছে। পারিবারিক কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সংসদ অধিবেশনের মতোই উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হতে পারে, তবে দিনের শেষে সবকিছু শান্ত হয়ে আসবে। গ্যাসের সংকটের কারণে বাসায় রান্নাবান্নায় কিছুটা বিলম্ব হতে পারে, তাই বাইরে থেকে কিছু অর্ডার করার আগে পকেটের অবস্থাটা একবার ঝালিয়ে নেবেন।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই–২২ আগস্ট)
আপনার ভেতরের নেতৃত্বগুণ আজ সংসদ সদস্যদের জন্য প্রস্তাবিত ১৫ কোটি টাকার উন্নয়ন বরাদ্দের খবরের মতোই চাঙা হয়ে উঠবে। তবে টিআইবির সতর্কবার্তার মতোই আপনার আশপাশের শুভাকাঙ্ক্ষীরা আপনার অতিরিক্ত খরচের প্রবণতা নিয়ে আপনাকে সতর্ক করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার দাপট বজায় থাকবে, কিন্তু সহকর্মীদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহ্যামের কূটনৈতিক ভাষার মতো একটু কৌশলী হওয়া প্রয়োজন। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ আপনি নিজেকে বিশ্বজয়ী ভাবতে পারেন, কিন্তু বাস্তবতা হলো সঙ্গী আজ আপনার পকেটের গভীরতা মাপতেই বেশি ব্যস্ত থাকবেন।
কন্যা রাশি (২৩ আগস্ট–২২ সেপ্টেম্বর)
সবকিছু নিখুঁতভাবে করার যে বাতিক আপনার আছে, আজ তা দেশের প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতি আনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের জরুরি নির্দেশের মতোই তীব্র হবে। আপনি চাইবেন সব কাজ ঘড়ির কাঁটা ধরে হোক, কিন্তু আপনার আশপাশের মানুষজন চলবে তাদের নিজস্ব ঢিমেতালে। স্বাস্থ্য নিয়ে একটু সচেতন হোন, বিশেষ করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্থূলতা বিষয়ক সতর্কবার্তার কথা মাথায় রেখে বিরিয়ানি বা ফাস্টফুড একটু এড়িয়ে চলুন। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মোটামুটি স্থিতিশীল, তবে অনলাইনে অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা থেকে নিজেকে বিরত রাখুন।
তুলা রাশি (২৩ সেপ্টেম্বর–২২ অক্টোবর)
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে আজ আপনার অবস্থা ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের মধ্যস্থতাকারীদের মতোই নাজুক হতে পারে। একদিকে অফিসের চাপ, অন্যদিকে পরিবারের আবদার—এই দুইয়ের চাপে আপনি চিড়েচ্যাপ্টা হয়ে যেতে পারেন। তবে মার্কিন উন্নয়ন অর্থায়নের সবুজ সংকেতের মতো আপনার জীবনেও আজ নতুন কোনো আয়ের উৎস খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোনো বিতর্কিত পোস্টে মন্তব্য করার আগে দুবার ভাবুন, কারণ সাইবার আইনের খসড়া সংশোধনী নিয়ে এমনিতেই চারদিকে বেশ আলোচনা চলছে।
বৃশ্চিক রাশি (২৩ অক্টোবর–২১ নভেম্বর)
জন্মদিনের মাসের প্রভাবে আপনার আত্মবিশ্বাস আজ তুঙ্গে থাকবে। আপনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আজ সীমান্তে বিজিবির আধুনিক প্রযুক্তির নজরদারির মতোই সব কিছু খুঁটিয়ে দেখবে। কেউ আপনাকে ঠকানোর চেষ্টা করলে আপনি তা সহজেই ধরে ফেলবেন। তবে অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণতা আপনার সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরাতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ, বিশেষ করে যারা আমদানি-রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত, ডলারের বাজার কিছুটা স্থিতিশীল হওয়ায় তারা আজ স্বস্তি পাবেন।
ধনু রাশি (২২ নভেম্বর–২১ ডিসেম্বর)
ভ্রমণের নেশা আজ আপনাকে পেয়ে বসতে পারে, তবে বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে দূরে কোথাও যাওয়ার চেয়ে পাড়ার চায়ের দোকানে বসে বিশ্বরাজনীতি নিয়ে আড্ডা দেওয়াই আপনার জন্য নিরাপদ ও সাশ্রয়ী হবে। গাজীপুরের পোশাক কারখানার অস্থিরতার মতোই আপনার মনের ভেতরেও আজ অকারণে অস্থিরতা কাজ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি ভালো, পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়বে। তবে গুরুজনদের উপদেশ আজ আপনার কাছে বিরক্তিকর মনে হলেও তা মেনে চললে ভবিষ্যতে উপকৃত হবেন।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর–১৯ জানুয়ারি)
কঠোর পরিশ্রম আর ধৈর্যের প্রতীক মকর রাশির জাতকেরা আজ নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠবেন। ঠিক যেমন মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজারের সিন্ডিকেট ভাঙার নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, আপনিও আজ আপনার জীবনের পুরোনো সব বাধা ভেঙে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করবেন। অফিসে পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির কোনো ইঙ্গিত পেতে পারেন। তবে হাঁটু বা কোমরের ব্যথায় ভোগার সম্ভাবনা আছে, তাই দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় বসে কাজ না করে মাঝেমধ্যে একটু হাঁটাচলা করুন।
কুম্ভ রাশি (২০ জানুয়ারি–১৮ ফেব্রুয়ারি)
আপনার সৃজনশীল চিন্তাভাবনা আজ সবাইকে চমকে দেবে। ঠিক যেমন অ্যান্টার্কটিকার ক্রিল মাছ রক্ষায় বিশ্বজুড়ে পরিবেশবাদীরা সোচ্চার হয়েছেন, আপনিও আজ সমাজের কোনো অসংগতি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলতে পারেন। তবে মনে রাখবেন, আবেগের বশে নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত যেন আপনার ব্যক্তিগত জীবনে বিপর্যয় ডেকে না আনে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় আজ পুরোনো কোনো স্মৃতি রোমন্থন করে মন ভালো হয়ে যাবে। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কাগজপত্র ভালো করে যাচাই করে নেওয়া জরুরি।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি–২০ মার্চ)
কল্পনার জগতে বিচরণ করতে ভালোবাসেন বলে আজ আপনি বাস্তবতা থেকে একটু দূরে থাকতে চাইবেন। কিন্তু দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি আর সংসারের টানাপোড়েন আপনাকে বারবার মাটিতে নামিয়ে আনবে। তবে হতাশ হবেন না, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বোলারদের লড়াইয়ের মতোই আপনিও দিনের শেষে সব প্রতিকূলতা জয় করে হাসিমুখে বাড়ি ফিরবেন। প্রেমিক-প্রেমিকাদের জন্য দিনটি রোমান্টিক, বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও মনের আকাশে আজ প্রেমের মেঘ জমতে পারে।