আজকের রাশিফল: প্রেমে তৃতীয়পক্ষের অনুপ্রবেশ ঠান্ডা মাথায় সামলান, সন্ধ্যায় আর্থিক সুখবর মিলবে
মেষ রাশি (২১ মার্চ – ১৯ এপ্রিল)
আজ আপনার গ্রহের অবস্থান এমন যে, পকেটের টাকা আর দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ—দুটাই বেশ টানটান অবস্থায় থাকবে। আইএমএফ-এর নতুন ঋণের শর্তাবলীর মতোই আজ পরিবারের বড়দের কাছ থেকে বেশ কিছু কঠিন শর্তের মুখোমুখি হতে পারেন, বিশেষ করে মাসের মাঝামাঝি সময়ে অহেতুক খরচের খাত নিয়ে। কর্মক্ষেত্রে আপনার উদ্যম থাকবে তুঙ্গে, তবে বসকে খুশি করাটা বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনা প্রশমনের চেয়েও কঠিন মনে হতে পারে। বিকেলের দিকে কোনো পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে পারে, যার পকেট থেকে আজ চা-নাশতার বিলটা আদায় করে নেওয়া আপনার জন্য কৌশলগতভাবে বুদ্ধিমানের কাজ হবে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ কোনো বড় ঝুঁকি নেবেন না, কারণ সামান্য ভুল বোঝাবুঝিও মিরপুরের রাস্তার যানজটের মতো দীর্ঘস্থায়ী রূপ নিতে পারে।
বৃষ রাশি (২০ এপ্রিল – ২০ মে)
বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য আজকের দিনটি বেশ নাটকীয়, অনেকটা সদ্য সমাপ্ত মিরপুর টেস্টে বাংলাদেশের ব্যাটিং ধসের মতো—শুরুটা দারুণ হলেও মাঝপথে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলার প্রবল সম্ভাবনা আছে। আপনি আজ প্রচণ্ড ধৈর্যশীল থাকার চেষ্টা করবেন, কিন্তু বাজারে গিয়ে সবজির দাম বা বাসের ভাড়ার হিসাব মেলাতে গিয়ে আপনার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যেতে পারে। শেনজেনে অনুষ্ঠেয় অ্যাপেক সামিটে বিশ্বনেতাদের বৈঠকের মতোই আজ আপনার অফিসেও একটি জরুরি মিটিং বসতে পারে, যেখানে আপনার মতামতের চেয়ে নীরব থাকাই বেশি নিরাপদ হবে। সন্ধ্যার দিকে প্রবাস থেকে কোনো আত্মীয়ের পাঠানো রেমিট্যান্সের সুখবরের মতো আপনার হাতেও কিছু অপ্রত্যাশিত অর্থ আসতে পারে, তবে তা খরচ করার আগে অন্তত দশবার ভাবুন।
মিথুন রাশি (২১ মে – ২০ জুন)
আপনার দ্বৈত সত্তা আজ দারুণভাবে সক্রিয় থাকবে, ঠিক যেন কোনো রাজনৈতিক দলের দুই মেরুর বক্তব্যের মতো—সকালে যা বলবেন, বিকেলে তা নিজেই ভুলে যাবেন। যোগাযোগের দক্ষতা আজ আপনাকে অনেক বিপদ থেকে বাঁচাবে, তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো গুজবে কান দিয়ে বা কোনো স্পর্শকাতর পোস্টে মন্তব্য করে অযথা সাইবার হামলার শিকার হবেন না। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দামের অস্থিরতার মতোই আজ আপনার মেজাজ ক্ষণে ক্ষণে ওঠানামা করবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন, নইলে কাজের চাপ একাই সামলাতে গিয়ে আপনার অবস্থা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ক্রিমিয়া সেতুর মতো নাজুক হয়ে পড়তে পারে। রাতে পর্যাপ্ত ঘুমের প্রয়োজন, নইলে আগামীকাল সকালের নাশতা মিস হওয়ার আশঙ্কা প্রবল।
কর্কট রাশি (২১ জুন – ২২ জুলাই)
আজ আপনি ভীষণ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে পারেন, বিশেষ করে পুরোনো দিনের স্মৃতি আর বর্তমানের জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনা করতে গিয়ে আপনার চোখে জল চলে আসাটা অস্বাভাবিক নয়। সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন বৃদ্ধির আলোচনার মতোই আপনার সংসারেও আজ বাজেট বাড়ানোর দাবি উঠতে পারে, যা সামাল দেওয়া আপনার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হবে। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার সৃজনশীলতা প্রশংসিত হবে, তবে প্রশংসার বদলে ইনক্রিমেন্ট আশা করলে কিছুটা হতাশ হতে পারেন। বিকেলের দিকে আবহাওয়া বেশ মনোরম থাকলেও রাস্তায় বের হওয়ার আগে পরিস্থিতি বুঝে নেওয়াই ভালো, কারণ হঠাৎ কোনো অবরোধ বা মিছিলে আটকা পড়ে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট হতে পারে।
সিংহ রাশি (২৩ জুলাই – ২২ আগস্ট)
রাজকীয় মেজাজে দিনটি শুরু করতে চাইলেও বাস্তবতার কষাঘাতে আপনাকে কিছুটা মাটিতে নেমে আসতে হতে পারে। বিশ্ব রাজনীতিতে পরাশক্তিগুলোর ক্ষমতার লড়াইয়ের মতোই আজ পরিবার বা কর্মক্ষেত্রে নিজের আধিপত্য ধরে রাখতে আপনাকে বেশ বেগ পেতে হবে। আজ আপনি এমন কারো সঙ্গে তর্কে জড়াতে পারেন, যার যুক্তি খণ্ডানো এনবিআর-এর অনলাইন ভ্যাট রিটার্ন বোঝার চেয়েও জটিল। আর্থিক দিক থেকে দিনটি মিশ্র; হাতে টাকা এলেও তা মূল্যস্ফীতির আগুনে কর্পূরের মতো উবে যেতে পারে। তবে দিনশেষে প্রিয়জনের একটু হাসি বা এক কাপ গরম চা আপনার সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দেবে, তাই অহংকার ঝেড়ে ফেলে সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলুন।
কন্যা রাশি (২৩ আগস্ট – ২২ সেপ্টেম্বর)
নিখুঁতভাবে সব কাজ করার নেশায় আজ আপনি নিজের ওপরই অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবেন। দেশের অর্থনীতিকে এক ট্রিলিয়ন ডলারে নিয়ে যাওয়ার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মতোই আজ আপনি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশাল এক ছক কষবেন, যদিও পকেটে থাকা খুচরা পয়সাগুলো আপনাকে বারবার বাস্তবতার কথা মনে করিয়ে দেবে। অফিসে আপনার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বড় কোনো ভুল ধরিয়ে দিতে পারে, যা আপনাকে বসের সুনজরে নিয়ে আসবে। তবে সহকর্মীদের খুঁত ধরতে গিয়ে নিজের শত্রু বাড়াবেন না। স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর দিন, বিশেষ করে বাইরের ভাজাপোড়া খাবার এড়িয়ে চলুন, নইলে পেটের পীড়ায় ভুগে আপনার দিনের সব পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে।
তুলা রাশি (২৩ সেপ্টেম্বর – ২২ অক্টোবর)
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে আজ আপনার অবস্থা দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটা সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো হবে। একদিকে সংসারের চাহিদা, অন্যদিকে সীমিত আয়—এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে আপনার মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে শুল্ক কমানো-বাড়ানোর দরকষাকষির মতোই আজ বাজারে গিয়ে মাছ-মাংস কেনার সময় আপনাকে বিক্রেতার সঙ্গে তুমুল দরকষাকষি করতে হবে। প্রেমের সম্পর্কে আজ তৃতীয় কোনো ব্যক্তির হস্তক্ষেপ ঘটতে পারে, তাই সঙ্গীর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করুন। সন্ধ্যার পর কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা আড্ডায় যোগ দিলে আপনার মন কিছুটা হালকা হতে পারে।
বৃশ্চিক রাশি (২৩ অক্টোবর – ২১ নভেম্বর)
রহস্যময় আচরণ আজ আপনার প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠবে, তবে অতিরিক্ত গোপনীয়তা বজায় রাখতে গিয়ে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনবেন না। চারপাশের মানুষ কী ভাবছে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নিজের কাজে মনোযোগ দিন, কারণ বর্তমানে সবারই নিজস্ব দুশ্চিন্তার অভাব নেই। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কৌশলের জয় হবে, অনেকটা জাপানের আকাশসীমা রক্ষায় যুদ্ধবিমান মোতায়েনের মতোই আপনি নিজের অবস্থান সুদৃঢ় রাখবেন। পুরোনো কোনো পাওনা টাকা আদায়ের চেষ্টা করলে আজ সফল হতে পারেন, তবে তার জন্য আপনাকে বেশ ধৈর্য ধরতে হবে। রাতে ঘুমানোর আগে মোবাইল ফোনটি দূরে সরিয়ে রাখুন, নইলে বিশ্ব সংবাদের নেতিবাচক খবরে আপনার ঘুমের বারোটা বাজতে পারে।
ধনু রাশি (২২ নভেম্বর – ২১ ডিসেম্বর)
ভ্রমণের নেশা আজ আপনার মাথায় চেপে বসতে পারে, কিন্তু পকেটের অবস্থা আর পরিবহন ধর্মঘটের শঙ্কা আপনাকে ঘরবন্দী করে রাখতে পারে। আপনি আজ ভীষণ আশাবাদী থাকবেন, ঠিক যেন অর্থনীতিবিদদের আগামী অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়ার পূর্বাভাসের মতো, যদিও বর্তমান পরিস্থিতি ঠিক তার উল্টো কথা বলছে। উচ্চশিক্ষা বা বিদেশ যাত্রার চেষ্টায় যারা আছেন, তাদের জন্য আজ কোনো ভালো খবর আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনো দায়িত্ব কাঁধে আসতে পারে, যা প্রথমে বিরক্তিকর মনে হলেও ভবিষ্যতে তা আপনার ক্যারিয়ারের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়াবে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় নিজের গোপন পরিকল্পনার কথা ফাঁস করবেন না।
মকর রাশি (২২ ডিসেম্বর – ১৯ জানুয়ারি)
কাজের চাপে আজ আপনার দম ফেলার ফুরসত থাকবে না, মনে হবে যেন পুরো দেশের অবকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব একাই আপনার কাঁধে এসে পড়েছে। শৃঙ্খলা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে আপনি আজ অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারেন, তবে নিজের শরীরের ওপর অত্যাচার করবেন না। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের মতোই আজ আপনার পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের মেজাজ হঠাৎ বদলে যেতে পারে, তাই তাদের সঙ্গে কথা বলার সময় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করুন। বিনিয়োগের জন্য দিনটি খুব একটা অনুকূল নয়, তাই শেয়ার বাজার বা কোনো লোভনীয় স্কিমে টাকা ঢালার আগে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন।
কুম্ভ রাশি (২০ জানুয়ারি – ১৮ ফেব্রুয়ারি)
আপনার মাথায় আজ এমন সব উদ্ভট ও যুগান্তকারী আইডিয়া আসবে, যা শুনে আশপাশের মানুষ আপনাকে বিজ্ঞানী ভাববে নাকি পাগল, তা নিয়ে দ্বিধায় পড়ে যাবে। প্রযুক্তিগত যেকোনো কাজে আজ আপনি দারুণ সফলতা পাবেন, তবে অনলাইনে আর্থিক লেনদেন করার সময় সতর্ক থাকুন, নইলে ব্যাংকের গ্রাহকের টাকা উধাও হওয়ার খবরের মতো আপনার অ্যাকাউন্টও খালি হয়ে যেতে পারে। সামাজিক কোনো কাজে অংশ নিয়ে আজ আপনি বেশ তৃপ্তি পাবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি বেশ রোমান্টিক, সঙ্গীকে নিয়ে রিকশায় ঘুরতে বেরোলে ট্রাফিক জ্যামও আজ আপনার কাছে মধুর মনে হতে পারে।
মীন রাশি (১৯ ফেব্রুয়ারি – ২০ মার্চ)
কল্পনার জগতে বিচরণ করতে করতে আজ আপনি বাস্তব জগতের অনেক জরুরি কাজ ভুলে যেতে পারেন। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা বা দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা করে নিজের রক্তচাপ বাড়াবেন না, কারণ আপনার দুশ্চিন্তায় বিশ্ব পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন হবে না। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার সহানুভূতিশীল আচরণ সহকর্মীদের মন জয় করবে। আর্থিক টানাপোড়েন থাকলেও দিনশেষে কোনো শুভাকাঙ্ক্ষীর সহযোগিতায় আপনি বড় কোনো সংকট থেকে উতরে যাবেন। সন্ধ্যায় প্রিয় কোনো গান শুনে বা বই পড়ে সময় কাটান, এতে মানসিক প্রশান্তি মিলবে।