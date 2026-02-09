৫টি জিনিসকে ‘না’ বলুন

একটি ছিমছাম ও পরিপাটি ঘর শুধু চোখের শান্তি নয়; বরং সারা দিনের কর্মব্যস্ততা শেষে মনের প্রশান্তিরও বড় উৎস। ব্যস্ত জীবনে ঘরদোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা বেশ চ্যালেঞ্জিং। অনেক সময় দেখা যায়, কিছু অপ্রয়োজনীয় জিনিসের ভিড়ে দরকারি পণ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই ঘর পরিষ্কার শুধু নয়; বরং মানসিকভাবে প্রশান্তিদায়ক করতে পাঁচটি জিনিসকে ঘরে ‘না’ বলুন।
মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার
নিয়মিত ফ্রিজ এবং রান্নাঘরের তাক পর্যবেক্ষণ করে মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়া প্যাকেটজাত খাবার ও মসলা ফেলে দিন। এতে ঘর পরিষ্কার থাকার পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।
অপ্রয়োজনীয় বাক্স
অনলাইন কেনাকাটা কিংবা ইলেকট্রনিক পণ্যের বাক্স আদতে তেমন কোনো কাজে লাগে না। তাই এসব জমিয়ে না রেখে বরং ফেলে দেওয়া ভালো। এতে ঘরের অনেক জায়গা খালি হবে।
রোনো প্রসাধনী
শুকিয়ে যাওয়া নেইলপলিশ, মেয়াদোত্তীর্ণ লিপস্টিক অথবা রংচটা গয়না অনর্থক ড্রেসিং টেবিল দখল করে রাখে। ব্যবহারের অনুপযোগী এসব প্রসাধনীকে ঘরে ‘না’ বলুন।
প্লাস্টিকের বোতল ও কৌটা
বাজার থেকে কিনে আনা পানির বোতল কিংবা রেস্তোরাঁ থেকে আসা প্লাস্টিকের বাটি জমিয়ে রাখা মোটেই ঠিক নয়। একবার ব্যবহারের পর এগুলো ফেলে দিতে হবে।
পুরোনো বিল ও কার্ড
আপনার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়া নিমন্ত্রণপত্র, কুপন, রসিদ, টিকিট ও ক্যাশ মেমো জমিয়ে রাখবেন না। প্রয়োজনীয় কাগজের ছবি তুলে রেখে বাকি সব কাগজপত্র জঞ্জালমুক্ত করা ভালো।
সূত্র: রিয়েল সিম্পল ও অন্যান্য
সুগন্ধি মূলত ব্যক্তিত্ব ও রুচির বহিঃপ্রকাশ। ২০২৫ সালে অনেকে কড়া ঘ্রাণ পছন্দ করেছেন, আবার অনেকে ত্বকের সঙ্গে মিশে থাকা সূক্ষ্ম বা ‘স্কিন সেন্ট’ খুঁজেছেন। কিন্তু ২০২৬ সালের শুরু থেকে দেখা যাচ্ছে এক পরিবর্তন। এবার সুগন্ধিতে প্রাধান্য পাচ্ছে রসাল ফল, টোস্টেড বাদাম এবং কাঠের আভিজাত্য।২৭ মিনিট আগে
মন ভালো করে তুলতে চকলেটের জুড়ি মেলা ভার। তবু বলে রাখি, চকলেট শুধু যে খেতেই সুস্বাদু, তা কিন্তু নয়; বরং ডার্ক চকলেট ত্বকের অকালবার্ধক্য রোধ করতে এবং হারানো উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। চকলেটে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও কোকো বর্তমানে রূপচর্চার জগতে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।১ ঘণ্টা আগে
পকেটে দু-পয়সা আসার যোগ আছে, কিন্তু মেজাজটা মরুভূমির মতো তপ্ত। অফিসে আপনার দাপট বাড়বে, তবে বসের সামনে বেশি ‘হিরোগিরি’ দেখাতে গিয়ে জিরো হবেন না। সঙ্গীর সঙ্গে অহেতুক তর্কে জড়াবেন না। মনে রাখবেন, গাধার সঙ্গে তর্ক করে জিতলেও দিন শেষে লোকে আপনাকে ‘গাধা বিজয়ী’ বলবে।৪ ঘণ্টা আগে
জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী থেকে শুরু করে ছুটির দিন, এমনকি করপোরেট ইভেন্ট পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে চকলেট দীর্ঘদিন ধরে উপহার হিসেবে জনপ্রিয়। যখন কাউকে চকলেট উপহার দেন, তখন আপনি শুধু একটি মিষ্টি খাবারই উপহার দেন না; বিলাসিতার সঙ্গে আবেগও উপহার দেন। অথবা মনে করিয়ে দেন স্মৃতি। আজ চকলেট দিবস...৪ ঘণ্টা আগে