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বেসরকারি

আলোক হেলথকেয়ারে চাকরি, মিলবে বছরে ২টি উৎসব বোনাসসহ নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৪ জুলাই ২০২৬, ১৫: ২০
আলোক হেলথকেয়ারে চাকরি, মিলবে বছরে ২টি উৎসব বোনাসসহ নানা সুবিধা
প্রতীকী ছবি

আলোক হেলথকেয়ার অ্যান্ড হসপিটাল লিমিটেড কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘ডিজিটাল মার্কেটিং অ্যান্ড এসইও স্পেশালিস্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২০ জুলাই পর্যন্ত।

পদের নাম: ডিজিটাল মার্কেটিং অ্যান্ড এসইও স্পেশালিস্ট।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মার্কেটিংয়ে ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ) ডিগ্রি পাস।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

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বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৮ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা (মিরপুর-১০)।

বেতন: ২৫,০০০–৩৫,০০০ টাকা (মাসিক)।

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অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মেডিকেল অ্যালাউন্স, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস এবং হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

কর্মী নেবে কাজী ফার্মস, মিলবে বিবাহ ভাতাসহ নানা সুবিধাকর্মী নেবে কাজী ফার্মস, মিলবে বিবাহ ভাতাসহ নানা সুবিধা

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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