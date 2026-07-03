খুলনায় বাড়ির সামনে স্কুলছাত্রীকে গুলি

খুলনার রূপসা উপজেলার ওয়াপদা বেড়িবাঁধ সড়কে ইতি (১৮) নামের দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে গুলি করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ শুক্রবার রাত ৮টার দিকে এ গুলির ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাত ৮টার দিকে ইতি ওয়াপদা বেড়িবাঁধ সড়ক এলাকায় বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় মোটরসাইকেলে করে আসা হেলমেট পরা তিন যুবক তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ে দ্রুত পালিয়ে যান। গুলিবিদ্ধ হয়ে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে ভর্তি করেন। তাৎক্ষণিকভাবে তার শারীরিক অবস্থার বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়নি।
খুলনা সদর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুস সাত্তার জানান, ইতি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় মোটরসাইকেলে আসা তিন যুবক তাকে গুলি করে পালিয়ে যান। একটি গুলি তার পায়ে লেগেছে। তাকে খুমেক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
এসআই আরও জানান, কী কারণে হামলার ঘটনা ঘটেছে এবং কারা এতে জড়িত, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।
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