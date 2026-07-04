Ajker Patrika
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বেসরকারি

কর্মী নেবে কাজী ফার্মস, মিলবে বিবাহ ভাতাসহ নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
কর্মী নেবে কাজী ফার্মস, মিলবে বিবাহ ভাতাসহ নানা সুবিধা
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কাজী ফার্মস গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ইআর অ্যান্ড অ্যাডমিন বিভাগে ‘অফিসার/এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৮ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগের নাম: ইআর অ্যান্ড অ্যাডমিন।

পদের নাম: অফিসার/এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মানবসম্পদ, ব্যবসায় প্রশাসন বা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্নাতক ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: ২ থেকে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: যাতায়াত ভাতা, মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, মুনাফার অংশ, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, উৎসব বোনাস, দৈনিক ভাতা, অর্জিত ছুটি, হ্যান্ডসেট ভাতা এবং বিবাহের ভাতা দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ জুলাই, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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