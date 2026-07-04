ব্রাঞ্চ অফিসার নেবে প্রিমিয়ার ব্যাংক, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি ‘ব্রাঞ্চ অফিসার (জুনিয়র অফিসার টু এক্সিকিউটিভ অফিসার)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১২ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স, ব্যাংকিং, অর্থনীতি, মার্কেটিং বা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে চার বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে দুই বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আকর্ষণীয় বেতন।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ১২ জুলাই, ২০২৬।=
সূত্র: বিডিজবস
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