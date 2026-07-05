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বেসরকারি

যমুনা গ্রুপে কর্মী নিয়োগ, নেই বয়সসীমা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৫ জুলাই ২০২৬, ১৭: ১৬
যমুনা গ্রুপে কর্মী নিয়োগ, নেই বয়সসীমা
প্রতীকী ছবি

কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটি ‘হেড অব মার্চেন্ডাইজিং’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২৮ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: হেড অব মার্চেন্ডাইজিং (ন্যাশনাল লেভেল)।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, মার্কেটিং, সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, ফ্যাশন মার্চেন্ডাইজিং অথবা সংশিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১০ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

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কর্মক্ষেত্র: অফিসে

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে এবং বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৮ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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