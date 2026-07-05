Ajker Patrika
En
বেসরকারি

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে এসিআই, নেই বয়সসীমা

শিক্ষা ডেস্ক
আপডেট : ০৫ জুলাই ২০২৬, ১৮: ০০
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নেবে এসিআই, নেই বয়সসীমা
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এসিআই পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটি প্রপার্টি অ্যাকুইজিশন বিভাগে ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ২০ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: প্রপার্টি অ্যাকুইজিশন

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: ৪ থেকে ৭ বছর

চাকরির ধরন: ফুলটাইম

কর্মক্ষেত্র: অফিসে

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিনিয়োগচাকরির খবরচাকরিপ্রার্থী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত