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বেসরকারি

কনসালট্যান্ট নেবে ব্র্যাক এনজিও, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৫ জুলাই ২০২৬, ১৬: ৪৬
কনসালট্যান্ট নেবে ব্র্যাক এনজিও, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘কনসালট্যান্ট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। ইতিমধ্যে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১০ জুলাই পর্যন্ত। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক ডিগ্রিধারী হতে হবে।

পদের নাম: কনসালট্যান্ট।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ৮ থেকে ১০ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম, চুক্তিভিত্তিক।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়স: ৩৮-৪৮ বছর।

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কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: ৪০,০০০-৫০,০০০ টাকা (মাসিক)।

অন্যান্য সুবিধা: উৎসব বোনাস, স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা এবং প্রতিষ্ঠানের নীতি অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা।

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আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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