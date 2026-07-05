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বেসরকারি

আকিজ ভেঞ্চার নিয়োগ দিচ্ছে, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধিসহ রয়েছে নানা সুবিধা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ০৫ জুলাই ২০২৬, ১৬: ২২
আকিজ ভেঞ্চার নিয়োগ দিচ্ছে, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধিসহ রয়েছে নানা সুবিধা
প্রতীকী ছবি

আকিজ ভেঞ্চার লিমিটেড জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের বন্ড অপারেশন বিভাগে ‘সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ জুলাই পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

বিভাগ: বন্ড অপারেশন।

পদের নাম: সিনিয়র এক্সিকিউটিভ/অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ বা এমবিএ ডিগ্রি পাস। ফিন্যান্স, অ্যাকাউন্টিং, আন্তর্জাতিক ব্যবসা, ম্যানেজমেন্ট বা সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টে মেজর থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ৩-৭ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

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বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

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অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, মোবাইল বিল, গ্র্যাচুইটি, বিমা, দুপুরের খাবারের সুবিধা, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস এবং কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনের প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জুলাই ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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