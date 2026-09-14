১৫ পদে নিয়োগ দেবে মীনা বাজার, আবেদন অনলাইনে

মীনা বাজার জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। দেশের স্বনামধন্য সুপারশপ ব্র্যান্ডটি রিটেল আউটলেট বিভাগে ‘চিফ ক্যাশিয়ার’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। আগ্রহী যোগ্য প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগের নাম: রিটেল আউটলেট।
পদের নাম: চিফ ক্যাশিয়ার।
পদসংখ্যা: ১৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ বা এমবিএ, মেজর ইন ফিন্যান্স বা অ্যাকাউন্টিং।
অভিজ্ঞতা: ১–৩ বছর।
চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: ২০–৩৫ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
অন্যান্য সুবিধা: প্রভিডেন্ট ফান্ড, ভ্রমণ ভাতা, গ্র্যাচুইটি, প্রতিবছর ইনক্রিমেন্ট, বছরে দুটি উৎসব বোনাস, ছুটি নগদীকরণ।
আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম।
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