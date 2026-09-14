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রাজধানীর উত্তরায় জামালপুর আওয়ামী লীগ নেতা শাহীনুজ্জামান গ্রেপ্তার

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রাজধানীর উত্তরায় জামালপুর আওয়ামী লীগ নেতা শাহীনুজ্জামান গ্রেপ্তার
এস এম শাহীনুজ্জামান শাহীন। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর উত্তরা থেকে জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সদস্য এস এম শাহীনুজ্জামান শাহীনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাতে উত্তরা ১৪ নম্বর সেক্টরের একটি অফিস থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এস এম শাহীনুজ্জামান শাহীন ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামালপুর-২ (ইসলামপুর) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ‘কাঁচি’ প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য।

উত্তরা পশ্চিম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালিদ মনসুর গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, শাহীনুজ্জামানের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

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